Скотленд-Ярд уточнил подробности о теракте в Лондоне

Скотленд-Ярд скорректировал данные о числе погибших в результате теракта в Лондоне: жертвами атаки стали три человека. Как сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, включая террориста, который был застрелен полицией, погибли четыре человека.

По словам Роули, среди погибших есть граждане нескольких стран. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Он добавил, что в больницы за помощью обратились 29 человек. Состояние семерых из них расценивается как критическое.

«Среди жертв — Кит Палмер, который был зарезан у парламента, женщина в возрасте около 45 лет и мужчина в возрасте около 55 лет. Четвертый погибший — это террорист, застреленный вооруженной полицией», — цитирует ТАСС представителя Скотленд-Ярда.

Роули также заявил, что террорист действовал в одиночку, угрозы новых терактов нет. «Мы по-прежнему уверены, что нападавший действовал в одиночку и находился под влиянием (пропаганды) международного терроризма, — отметил он. — На текущий момент у нас нет какой-либо информации о новых угрозах для населения».

Тем не менее, по словам представителя Скотленд-Ярда, полиция провела обыски по шести адресам и задержала семь человек. Следственные действия продолжаются, в частности, в Бирмингеме и других частях страны, отметил он.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, в свою очередь, заявил, что полиция проверяет возможную причастность к теракту других лиц. По словам Фэллона, которые приводит Reuters, власти исходят из предположения, что случившееся в Лондоне в той или иной форме связано с «исламским терроризмом».

В районе здания парламента до сих проходят следственные мероприятия.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Нападавший был застрелен полицией. Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали четыре человека, пострадали 40.