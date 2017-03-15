Скончался ветеран ватиканской дипломатии архиепископ Луиджи Барбарито

Ветеран ватиканской дипломатии архиепископ Луиджи Барбарито скончался на 95-м году жизни в ночь с 11 на 12 марта в своей родной Атрипальде на юге Италии.

Будущий нунций родился 19 апреля 1922 в городе Атрипальда, регион Кампания, пишет «Википедия». Учился в епархиальной семинарии в Авеллино и папской семинарии в Беневенто. В 1944 был рукоположен во священника, после чего продолжил учебу в папском Григорианском университете Рима, который окончил в 1947 году.

Поступив на дипломатическую службу Ватикана, в 1953 о. Барбарито был направлен в качестве Апостольского делегата в Океанию.

В 1969 Папа Павел VI назначил Луиджи Барбарито Апостольским нунцием на Гаити. В том же году он был хиротонисан во архиепископа, получив титул кафедры Фьорентино.

В 1975 был переведен в Западную Африку, став пронунцием в Нигере и Сегенале и Апостольским делегатом в Мали, Мавритании и Гвинее-Бисау. В 1978 был назначен Апостольским нунцием в Австралии, а в 1986 – пронунцием (с 1993 – нунцием) в Великобритании.

В 1997 архиепископ Барбарито ушел на покой в связи с достижением канонического возраста.

Погребение церковного дипломата возглавил 14 марта в церкви св. Ипполиста в Атрипальде архиепископ Анджело Беччу, заместитель госсекретаря Ватикана. В своем слове он назвал почившего «тонким дипломатом» и «ревностным пастырем», жизнь которого вдохновлялась «любовью к Церкви и Папе».

Источник: Благовест-инфо