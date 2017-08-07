Скончался священник, раненный в мае в кафедральном соборе Мехико

Священник, подвергшийся 15 мая 2017 г. нападению в кафедральном соборе Мехико, скончался 2 августа.

Как заявил 2 августа директор отделения интенсивной терапии Национального института медицины, у о. Хосе Мигеля Мачорро наступила смерть мозга и остановка сердца – лишь вопрос времени.

Отца Мигеля трижды ударили ножом сразу после того, как он завершил служение Мессы в кафедральном соборе Мехико 15 мая. Священник был госпитализирован в тяжелом состоянии, нападавший задержан.

По словам очевидцев, после того, как на него напали, священник позвал на помощь – одни верующие тотчас вызвали скорую помощь, другие схватили тридцатилетнего мужчину, покусившегося на о. Мачорро, и удерживали его до прибытия полиции.

Со времени госпитализации состояние о. Мачорро постоянно ухудшалось. 1 августа он был переведен в отделение интенсивной терапии Национального института медицины, однако спасти его так и не удалось.

Источник: Благовест-инфо