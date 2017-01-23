Скончался Ренато Буццонетти, личный врач четырех Пап Римских

Личный врач четырех Пап Ренато Буццонетти скончался 20 января в Риме в возрасте 92 лет. Он лечил Павла VI, Иоанна Павла I, Иоанна Павла II и Бенедикта XVI.

Ренато Буццонетти родился в Риме 23 августа 1924 года. В течение большей части своей медицинской практики ему приходилось соблюдать правила строгой конфиденциальности.

Буццонетти сопровождал Папу Иоанна Павла II в его многочисленных поездках по земному шару и был рядом с Папой Войтылой, когда в последние годы жизни он боролся с тяжким недугом.

Итальянский доктор является соавтором книги «Дайте мне уйти: Иоанн Павел II – сила в слабости», повествующей о физических страданиях Польского понтифика.

Источник: Благовест-инфо