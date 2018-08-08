Скончался протоиерей Андрей Зверев

Дорогие братья сестры!

С прискорбием сообщаю, что сегодня днем отошёл ко Господу протоиерей Андрей Зверев, настоятель греко-католического прихода в Челябинске и Копейске.

Прошу вас молиться об усопшем протоиерее Андрее, чтобы милосердный Господь принял его в Своё Царствие, а Матерь Божья да утешит семью, родных и близких тем утешением и верой, которыми была утешена Сама от Милосердного Бога, в Воскресении Своего Сына.

Прошу также священников по возможности отслужить о новопреставленном заупокойную Мессу.

Информация о погребении будет сообщена позже.



+ Иосиф Верт