Скончался протоиерей Андрей Зверев
Дорогие братья сестры!
С прискорбием сообщаю, что сегодня днем отошёл ко Господу протоиерей Андрей Зверев, настоятель греко-католического прихода в Челябинске и Копейске.
Прошу вас молиться об усопшем протоиерее Андрее, чтобы милосердный Господь принял его в Своё Царствие, а Матерь Божья да утешит семью, родных и близких тем утешением и верой, которыми была утешена Сама от Милосердного Бога, в Воскресении Своего Сына.
Прошу также священников по возможности отслужить о новопреставленном заупокойную Мессу.
Информация о погребении будет сообщена позже.
+ Иосиф Верт
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна