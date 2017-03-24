Скончался экс-глава американских католиков кардинал Уильям Килер

Архиепископ Балтиморский (1989-2007) и председатель Национальной конференции католических епископов США (1992-95) кардинал Уильям Килер скончался в возрасте 86 лет.

Всю свою жизнь священнослужитель посвятил борьбе за диалог между различными конфессиями, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

В общей сложности кардинал Килер служил Церкви 37 лет. Он был консультантом Папы Иоанна XXIII на Втором Ватиканском соборе, принявшем важнейшую литургическую реформу. 18 лет Килер возглавлял старейшую в США епархию в Балтиморе (штат Мэриленд). В середине 1980-х на посту председателя комитета епископов США по экуменическим и межрелигиозным делам он помог организовать встречи Папы Иоанна Павла II с иудейскими лидерами в Майами и с протестантскими лидерами в городе Колумбия (штат Южная Каролина).

В 1993 году архиепископ Килер встретился с исполнявшим тогда обязанности главы МИД Израиля Шимоном Пересом, выступив против антисемитизма в США и других странах. В 1994 году иерах был возведен в сан кардинала. На этом посту ему удалось организовать визит Папы Иоанна Павла II в Балтимор в 1995 году. Через десять лет, после смерти св. Иоанна Павла II, кардинал Килер вместе со 115 кардиналами принимал участие в Конклаве, избравшем Папой Бенедикта XVI.

В США проживают около 67,5 млн. католиков (каждый пятый житель), что составляет чуть больше 5% от общего числа приверженцев Римско-Католической Церкви в мире.