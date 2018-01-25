Скончалась «Золушка» советской эстрады певица Людмила Сенчина

25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина, знаменитая исполнительница песни «Золушка» и романса «Целую ночь соловей нам насвистывал».

Об этом сообщил ее супруг Владимир Андреев, продюсер и многолетний концертный директор певицы. По его словам, артистка умерла в одной из больниц города после продолжительной болезни.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине в Николаевской области. После окончания школы переехала в Ленинград. После окончания музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории Людмила Сенчина была приглашена в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где сыграла и спела ведущие партии, продолжая выступать с оркестром Анатолия Бадхена на крупнейших концертных площадках страны. В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.

Она работала с Василием Соловьевым-Седым, Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и другими композиторами.

Всенародную известность и особую любовь зрителей получила после исполнения песни «Золушка». С этого хита, исполненного в программе «Голубой огонек» в 1971 году, началась звездная карьера Людмилы Сенчиной. Песня Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника на многие годы вперед определила сценическую судьбу артистки и до последних дней оставалась ее визитной карточкой.

Среди самых популярных песен Людмилы Сенчиной – песня «Целую ночь соловей нам насвистывал». Знаменитый романс из трехсерийного телефильма Владимира Басова «Дни Турбиных» закрепил за Сенчиной репутацию «хрустального голоса» советской эстрады, а также открыл ей дорогу в кино.

Среди других любимых композиций народной артистки России — романс «Любовь и разлука», написанный Булатом Окуджавой на музыку Исаака Шварца для фильма «Нас венчали не в церкви».

В Санкт-Петербурге Людмила Петровна ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице».