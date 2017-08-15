Скончалась Рут Пфау, которую называли «Пакистанской Матерью Терезой»

В четверг, 10 августа, скончалась Рут Пфау, немецкая католическая монахиня из Конгрегации Дочерей Сердца Марии, которую называли «Пакистанская Мать Тереза». Она умерла в возрасте 87 лет в местности, которой посвятила всю свою жизнь, сообщает «Седмица.ру» со ссылкой на Радио Ватикана.

В конце 1950-х годов, завершив свое медицинское образование, молодая монахиня, направлявшаяся в Индию, из-за бюрократических проволочек задержалась в Карачи, портовом городе на юге Пакистана. С тех пор она уже не покидала этот край, найдя там смысл своей жизни в борьбе с проказой, которой в те времена были поражены многие местные жители.

«Первым пациентом, который убедил меня начать эту борьбу, был молодой афганец, — рассказывала впоследствии Рут. — Он ползал на руках и ногах в том диспансере, в котором мы находились, и вел себя так, будто это нормально, чтобы человек ползал таким образом среди грязи».

Немецкая монахиня предложила конкретные инициативы, направленные на то, чтобы излечить тысячи бедных людей от болезни Хансена. Деятельность Рут Пфау привела к открытию сотни больниц по всей стране, где монахиня наладила сотрудничество с властями различных провинций.

Сестра Рут рассказывала: «Мы работали по всей территории и, наконец, нам удалось решить задачу, достигнув результата, которого не смог получить ни один проект: мы взяли болезнь под контроль. И мы больше, чем довольны». «Даже в своих самых смелых мечтах я никогда не думала, что нам удастся поставить под контроль проказу», — признавалась монахиня.

В 1988 г. Рут Пфау получила пакистанское гражданство — в знак признания ее заслуг перед страной. В 1996 г. Всемирная Организация Здоровья объявила Пакистан одной из первых стран Азии, которая взяла проказу под контроль.

Свою жизнь монахиня из Германии посвятила также подготовке врачей и оказанию помощи людям в кризисных ситуациях. В частности, она многое сделала в этом направлении после разрушительных наводнений 2010 г.

«Она дала новую надежду многим людям и показала своим выдающимся тяжелым трудом, что служение человечеству не знает границ. Мы гордимся ее образцовым служением», — отметил премьер-министр Пакистана Аббаси в слове соболезнования по случаю кончины Рут Пфау.