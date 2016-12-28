Сирийский иерарх: адский грохот боев пытается заглушить ангельское «Gloria»

СИРИЯ. ДАМАСК. «В этот праздник Рождества Сирия сильно похожа на библейские ясли … Иисус не остается наедине в Своей беде», — пишет маронитский архиепископ Дамаска Самир Насар в своем Рождественском пастырском послании.

Сирийский иерарх обращает внимание на то, как ситуация его отечества напоминает условия, в которых Сын Божий пришел в этот мир: бедность, стужа, уединенность. Архиепископ указал на трудную долю местных детей, родившихся среди падающих бомб, а также их матерей, которые стараются организовать быт своим семьям, лишенным погибших на войне отцов.

«Адский грохот боев заглушает ангельское «Gloria»», — с болью отмечает архиепископ Насар и одновременно добавляет, что «в это Рождество Иисус улыбается нагому, беззащитному сирийскому ребенку, приглашая его в свои ясли».

В послании сирийский иерарх выражает пожелание, чтобы три Царя принесли его стране три столь необходимых и желанных Дара: мир, прощение и сострадание.

По материалам catholic.by