Сирийский епископ чудом остался жив при обстреле Дамаска

Дамаск, 16 января. Сирийский епископ чудом остался жив, когда вооруженная оппозиция обстреляла 8 января христианские кварталы Дамаска. Снаряд взорвался прямо на кровати архиепископа Самира Насара – главы маронитской архиепархии сирийской столицы.

Архиепископ прилег отдохнуть после полудня, но через некоторое время поднялся и пошел в ванную. Именно в этот момент в окно залетела мина…

В своем письме в международный фонд «Помощь Церкви в нужде» иерарх засвидетельствовал:

«Снаряд упал на мою кровать в понедельник, 8 января, в 13.20, когда я проводил своего рода сиесту. Несколько секунд в ванной спасли мне жизнь! Кровать была вся пронизана шрапнелью».

Собратья-священники, видевшие, что мина залетела в окно епископской резиденции, подумали, что он погиб. «Они стали кричать от радости, когда увидели, что я выхожу живой и невредимый из облака дыма и пыли, — рассказал монс. Самир Насар. – Божественный Промысел сохранил меня, но теперь я, как другие 12 миллионов сирийцев, остался без крова и имущества».

Что касается маронитского собора, то он тоже сильно пострадал. «Замене подлежат двери храма и 43 окна, — рассказал архиепископ Насар. – Нам предстоит заделать бреши в стенах, отремонтировать резервуары для топлива и воды, а также электропроводку. Также был поврежден приходской автомобиль».

8 января по дамасским кварталам Баб-Шарки, Баб-Тума и Аль-Касаа было выпущено около 10 снарядов.

Пострадала мелькитская патриархия на Прямой улице, упоминаемой в Деяниях апостолов – здесь когда-то останавливался сам св. Павел. Снаряд упал во дворе патриархии.

Частично разрушен расположенный неподалеку католический монастырь Сестер Иисуса и Марии. «По Божьему промыслу, никого из нас не было в помещении, когда туда попала мина», — рассказала монахиня Анни Демирджян.

Во время обстрела пострадали семь человек, которые были госпитализированы.

Источник: Благовест-инфо