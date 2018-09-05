Сирийские христиане надеются на президентов России, Ирана и Турции

Существует напряженность и беспокойство по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб, место анонсированного совместного наступления правительственных сил с иранскими и российскими силами, передает L’Osservatore Romano (Ватикан).

В течение многих дней Дамаск и его союзники готовятся запустить крупномасштабные наземные и воздушные операции против повстанцев, которые, по данным сирийского правительства, забаррикадировались в регионе вместе с боевиками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чтобы избежать эскалации насилия в отношении гражданских лиц, между Турцией, Ираном и Россией продолжаются переговоры.

Анкара проводит «совместную работу с русскими и иранцами в Идлибе, чтобы избежать очередной катастрофы, подобной Алеппо», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция пытается предотвратить нападение на Идлиб, что стало бы катастрофой», — добавил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД России Сергей Лавров заверил, что ведутся переговоры о создании гуманитарных коридоров в регионе. На пресс-конференции в Сочи Лавров сказал, что Дамаск и Москва «работают над минимизацией рисков для гражданских лиц в районе деэскалации Идлиб», отметив, что массированной атаки в этом районе можно было бы избежать. Дамаск, добавил глава российской дипломатии, имеет право «ликвидировать» террористов, которые находятся в Идлибе. Лавров пояснил, что министерства обороны России и США контактируют в режиме реального времени по Сирии.

Государственный секретарь США Майк Помпео тем временем выражает озабоченность, заявляя, что «неизбежное наступление сирийского режима на Идлиб представляет собой эскалацию уже и так опасного конфликта». В этом районе, как подчеркивает ООН, осталось около трех миллионов гражданских лиц, Организация опасается новой «гуманитарной катастрофы».

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7 сентября в иранском Тебризе должен пройти третий саммит по Сирии между президентами Ирана Хасаном Рухани, России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает AsiaNews (Рим, Италия).

Общественное мнение в Сирии «приветствует» эти попытки ряда стран «достичь долговременного решения конфликта», пытаясь ослабить напряженность вместо того, чтобы «разжигать новое насилие», комментируют предстоящий саммит трех президентов апостольский викарий для католиков латинского обряда в Алеппо епископ Жорж Абу Хазен.

Наше желание, подчеркивает прелат, заключается в том, чтобы эти встречи «не только устранили угрозы», но и помогли достичь «общего мирного соглашения».

В Сирии, по словам монсеньора, есть широко распространенное ожидание того, что прекращение конфликта может быть достигнуто благодаря дипломатическим и военным усилиям региональных сил (и России), а не США, Великобританией и Францией, которые, похоже, продолжают реализовывать проекты дестабилизации.

Аналитики и эксперты, отмечает издание, согласны с тем, что Россия, Турция и Иран в настоящее время являются реальными действующими лицами сирийского конфликта: Москва, по сути, имеет существенный контроль над небом в Сирии, в то время как Иран присутствует на местах, благодаря своим ополченцам и иностранным бойцам. Эрдоган, близкий к противникам президента Башара Асада и вдохновитель кампании против курдов, увеличил свое влияние, завоевав часть сирийской территории. В центре переговоров — ситуация в Идлибе на севере Сирии, последней мятежной провинции и джихадистской цитадели в стране. Асад готов начать военную кампанию по восстановлению контроля над провинцией.

«В Идлибе царит атмосфера страха», — подчеркивает викарий Алеппо, и «мы не знаем, чем все это закончится. На земле не только сирийские борцы, но и иностранные отряды, и те, кто не хочет политики примирения или мирных соглашений». Общая надежда, заключает епископ Хазен, связана с тем, что будет соглашение по Идлибу и стране в целом. В этом смысле «роль Анкары и ее сила убеждения повстанческих группировок, близких к ней, станут фундаментальными».

С другой стороны, отмечает монсеньор, «мы не знаем, что делать с угрозами со стороны США, Франции и Великобритании, потому что они рискуют спровоцировать только новое насилие, и это пугает».

(На фото — епископ Жорж Абу Хазен)

Источник: REGNUM