Сирия: «Открытые больницы» для людей любых вероисповеданий (+ ВИДЕО)

С ноября прошлого года более 8 тысяч сирийцев получили бесплатное лечение: в этом им помог проект «Открытые больницы», разработанный апостольским нунцием в Сирии кардиналом Марио Дзенари. Иерарх вверил осуществление этого проекта международной организации AVSI, которая в разных областях помогает местному населению.

В итоге в стране были восстановлены три медицинских учреждения: итальянская и французская больницы в Дамаске и больница Святого Людовика в Алеппо. Подготовкой врачей, техников и медперсонала для местных структур занимаются римская больница имени Агостино Джемелли и ватиканская детская больница «Бамбино Джезу».

Цель проекта — обеспечить доступ к бесплатной медпомощи беднейшему сирийскому населению, которое уже более семи лет страдает от трагических последствий войны. По данным ООН, на сегодняшний день 13,5 миллионов сирийцев нуждаются в помощи; среди них почти 11,5 миллионов человек, из которых 40% дети, не получают медицинской помощи и не имеют доступа к больницам.

По словам генерального секретаря организации AVSI Джампаоло Сильвестри, еженедельно около 400 пациентов обслуживаются в трёх больницах, в каждой из которых работает офис социальной защиты. Пациентам предоставлен широкий спектр медицинских услуг, включая профессиональную лабораторную диагностику; в последнее время были также оборудованы диспансеры.

Реалии, с которым сталкиваются медики, отражают всю драму войны, подчеркнул Джампаоло Сильвестри: «Больные относятся ко всем возрастным группам, но большинство из них — пожилые люди. Очень много бедных, овдовевших, стариков, у которых больше нет экономической поддержки, много сирот и женщин, мужья которых воюют или пропали без вести. Ситуации очень сложные, работа проходит в тревожном контексте, но при оказании услуг никто не смотрит на этническую или религиозную принадлежность больных. Пациенты трёх католических больниц в основном мусульмане, потому что большинство сирийского населения исповедует ислам».

Генеральный секретарь организации AVSI отметил, что годы войны принесли огромное опустошение. «Панорама ужасна. Стоит покинуть центр Дамаска, как повсюду начинают простираться развалины: целые кварталы, километры и километры руин, разрушенные многоэтажки и снесённые дома, полностью заброшенные районы. Такая же ситуация наблюдается и в деревнях. Но в Алеппо ситуация ещё хуже: восточной части города больше не существует, это одна лишь груда развалин. Страна уничтожена с материальной точки зрения; остались искалеченные, измождённые люди».

Но всё же последние месяцы принесли некоторые перемены в лучшую сторону, отметил Джампаоло Сильвестри:

«Люди радуются, потому что по большому счёту военные столкновения закончились. Местные жители хотят, чтобы поскорее началась реконструкция, чтобы можно было снова вернуться к нормальной жизни, восстановить школы и больницы, открыть заново малый бизнес, — именно это нужно людям. И затем, существует серьёзная проблема беженцев: 5 миллионов человек находятся за пределами Сирии, и не известно, смогут ли они вернуться, чтобы помочь возрождению родины».

Глядя в будущее, организация AVSI начала в Дамаске специальный проект профессиональной подготовки, который, по словам генерального секретаря фонда, является «ещё одним очень важным аспектом. Учитывая огромное число беженцев, покинувших страну, нужно готовить людей, которые смогут заняться простыми и полезными ремёслами, от слесарей-сантехников до электриков», — сказал Джампаоло Сильвестри.

Источник: Vatican News