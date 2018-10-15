Синод РПЦ в Минске обсуждает возможный ответ на действия Константинополя. В заседании участвует митрополит Киевский Онуфрий

Минск. 15 октября. Под председательством патриарха Кирилла в Минске началось заседание Священного Синода Русской православной церкви, которому предстоит сформулировать ее ответ на действия Константинопольского патриархата на Украине.

В работе заседания среди прочих архиереев принимает участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, передает корреспондент «Интерфакса».

Как сообщалось, 11 октября Синод в Стамбуле принял ряд решений, который в РПЦ уже назвали «разбойничьими», а именно реабилитировал лидеров украинского раскола, объявил об открытии своего подворья в Киеве и прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве.

Месяц назад, когда Константинополь впервые за несколько веков заявил о своих правах на Украину и направил туда экзархов для подготовки почвы к автокефалии, Синод РПЦ приостановил молитвенное общение с ним, предупредив, что если неканонические действия в отношении Украины продолжатся, Московский патриархат будет вынужден разорвать евхаристическое общение с Константинопольской церковью.

На фото — Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске