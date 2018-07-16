Синод РПЦ разрешил отпевать некрещеных младенцев

ЕКАТЕРИНБУРГ. Священный Синод Русской Православной Церкви в субботу утвердил чин поминовения некрещеных младенцев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков по итогам заседания Синода, которое состоялось в Екатеринбурге.

«Как вы знаете, раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения», — сказал священнослужитель.

По его словам, богословское понимание состояния души умершего младенца до конца не определено, существуют разные точки зрения касательно данного вопроса. «Но в любом случае отпевание в той форме, в которой оно относится к умершим в сознательном возрасте, связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов. Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами», — уточнил пресс-секретарь первоиерарха Русской Церкви.

Утвержденный Синодом чин отпевания, по его словам, призван помочь родителям, скорбящим в связи с ранней смертью своих детей, и станет «богослужением любви» по отношению к оставшимся в одиночестве.

Ранее РПЦ утвердила богослужебный чин утешения родных, чьи близкие совершили самоубийство.

Источник: РИА Новости