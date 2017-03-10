Синод РПЦ рассмотрел планы памятных мероприятий, посвященных 100-летней годовщине начала эпохи гонений на Церковь

Священный синод Русской Православной Церкви рассмотрел на состоявшемся 9 марта заседании планы памятных мероприятий, посвященных 100-летней годовщине начала эпохи гонений. Об этом сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Открывая заседание синода, Патриарх Кирилл отметил, что 2017-й — «юбилейный год, год воспоминания о трагических событиях 100-летней давности, год, который мы особым образом посвящаем памяти новомучеников и исповедников Российских…»

Как сообщил Легойда, на заседании была рассмотрены и одобрены предложения Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений. Синод постановил на протяжении текущего года проводить в епархиях РПЦ торжественные богослужения, приуроченные к памяти новомучеников и исповедников, крестные ходы, а также научные и общественные мероприятия.

«Согласно решению Священного Синода, памятные мероприятия должны состояться не только в 2017 году, но и в последующие годы, если на местах имеются такие планы. Издательскому совету Русской Православной Церкви поручено осуществлять координацию публикаций, посвященных 100-летию начала гонений, а Издательству Московской Патриархии — выпустить иллюстрированный альбом, повествующий о подвиге и почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской», — добавил Владимир Легойда.

Источник: Благовест-инфо