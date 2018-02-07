Синод Епископов: что политики могут сегодня сделать для молодежи?

«Что политики и общество могут сделать для молодежи?» — этот вопрос задал секретариат Синода Епископов молодым людям по всему миру. Свои ответы они могут присылать через социальные медиа с хэштегом #Synod2018 и мессенджер «WhatsApp» (+39 342 601 5596). Причем, это можно делать в любом формате — текст, фото или видео. Сообщения от молодых людей в возрасте 16-29 лет в Ватикане будут ждать до конца февраля, чтобы затем опубликовать их в интернете.

С января оргкомитет Синода Епископов приглашает молодых людей со всех концов мира принять участие в интерактивных консультациях, которые помогут лучше понимать потребности и векторы мышления современной молодежи. Специально для этой цели был запущен специальный канал в «WhatsApp», где каждый месяц будет публиковаться один вопрос, посвященный молодежи. Ответы содержатся на фан-странице Синода на тему молодежи в «Facebook» и Синодальном аккаунте в «Twitter». Консультации призваны помочь собрать как можно большее количество мнений от представителей молодого поколения планеты.

«Что делает тебя счастливым?» — этот вопрос был задан юношам и девушкам в январе нынешнего года. Также молодежь со всего мира до 31 января могла заполнить электронные анкеты, подготовленные секретариатом Синода Епископов.

XV Общее заседание Синода Епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призваний» пройдет в Риме с 3 по 28 октября 2018 года с участием епископов со всего мира. Как заявили ранее в Ватикане, выбранная тема Синода — это выражение пастырской озабоченности судьбой молодежи. Церковь стремится сопровождать молодых людей на их жизненном пути к зрелости, чтобы они через процесс распознавания смогли открыть для себя свой жизненный проект и реализовать его с радостью, выходя на встречу с Богом и людьми, принимая активное участие в формировании общества и жизни Вселенской Церкви.

По материалам Radio Vaticana