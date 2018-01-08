Символ Рождества Христова перешел от католиков к православным (ФОТО)

В канун Рождества Христова, которое православные верующие празднуют 7 января, в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля был доставлен огонь из Вифлеема — места земного Рождения Иисуса Христа. Это событие можно назвать знаковым в истории межконфессиональных отношений не только Гомеля, но и всей Белоруссии, поскольку впервые состоялась передача символа Рождества православным от католиков, которые отмечали праздник раньше — 25 декабря. К этому дню Вифлеемский огонь доставили в Гомель католические скауты. Они же и передали символ Рождества православным верующим.

Это произошло вечером 6 января, когда в Православной церкви отмечали Рождественский сочельник, а в Католической — Богоявление и навечерие Крещения Господня. В соборе начиналось всенощное бдение накануне Рождества Христова. У ворот храма девушек-скауток, которые шествием проследовали к главному православному храму Гомеля, встречал епископ Гомельский и Жлобинский Стефан в сопровождении духовенства и мирян. Преосвященный Стефан зажег свечи от лампады скаутов и торжественно внес Вифлеемский огонь в собор, а скаутов поздравил с Рождеством и передал сладкие подарки, сообщает Katolik.life.

В тот же праздничный вечер огонь из Вифлеема скауты привезли в Спасо-Преображенский храм Гомеля. Настоятель — протоиерей Олег Кострома, председатель Информационного отдела Гомельской епархии пригласил скаутов в храм, поблагодарил их, пожелал здоровья и крепости духа.

— Благодаря таким проектам становится очевидно: неважно кто ты, какое место занимаешь в обществе, католик ты или православный, но любовь Христа должна жить в наших сердцах и объединять всех нас, — сказал отец Олег.

Затем гостей пригласили на чаепитие, во время которого, за общим столом, согрелись не только тела, но и души православной и католической молодежи.

— Нам очень приятно делиться радостью с нашими братьями-православными, которые празднуют Рождество Христово, — отметил настоятель гомельского римско-католического прихода отец Юрий Воронко. — Нам очень радостно, что мы смогли передать этот символ Рождества, который напоминает нам о любви Иисуса Христа, которая объединяет всех нас.