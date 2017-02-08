Сильнее оружия: ненасильственное сопротивление Дитриха Бонхёффера, Эдит Штайн и Ежи Попелушко

«Сегодня, в эпоху глобального мира, в нашем распоряжении есть инструменты, с помощью которых легко узнать, что происходит даже за многие тысячи километров от нас: войны, геноцид, бегство народов, гонения. К сожалению, всё это зачастую происходит при всеобщем молчании или равнодушии. Сегодня (точно так же, как и в прошлом) многие люди предпочитают ничего не предпринимать, оставаясь у окна, как зрители на берегу, наблюдающие за трагическим зрелищем кораблекрушения». Такими тревожащими совесть словами Ансельмо Палини завершает свою книгу под названием «Сильнее оружия. Дитрих Бонхёффер, Эдит Штайн, Ежи Попелушко». Книга, поднимающая актуальные вопросы нашего времени, была недавно издана в Риме.

Мы все порой задаёмся вопросом, как же так получилось, что люди, прекрасно знавшие о трагической ситуации в нацистской Германии, ничего не предприняли, ничего не сделали. Этот вопрос, к сожалению, продолжает оставаться актуальным и в наши дни. Мы знаем, видим, непосредственно присутствуем при уничтожении, убийствах, насилии любого рода, как если бы это происходило в каком-то художественном фильме. Мы настолько свыклись с ужасающими изображениями, что уже почти не в силах различить, являются ли они подлинными или придуманными. Утратив способность реагировать, мы находимся как бы под наркозом.

Дитрих Бонхёффер и Эдит Штайн были жертвами нацистского режима, о. Ежи Попелушко стал жертвой польского коммунистического режима в годы движения Солидарность. О них уже много раз было рассказано, но они продолжают настойчиво взывать к нашей совести. Эти люди свидетельствуют своими словами и делами, своей жизнью о том, что вполне возможно пересечь историю, оставаясь верными самим себе, не будучи опрокинутыми огромными волнами обмана, насилия, самых ужасающих преступлений. «Сопротивляясь без насилия, они отвечали на зло не злом, но словами правды и действиями справедливости». Полностью вступив в эту игру, «они в своей жизни поставили превыше всего главенство совести, верности ценностям мира и свободы», — пишет автор книги Ансельмо Палини.

Смысл памяти заключается не столько в том, чтобы просто напоминать обществу о событиях ещё недавнего исторического прошлого, но также чтобы встряхнуть совесть людей, которые всё ещё цепенеют перед лицом реальности. С помощью тщательной реконструкции, построенной на документальном материале, автору книги удаётся высветить жизненные пути этих трёх великих людей, представляя их как яркие вспышки света во мраке неспокойных времён. Их всех объединяет решительность, с которой они смотрят в лицо реальности, берут на себя страдания мира. Они воплощают до конца ту любовь, которая выходит за пределы человеческих возможностей.

Немецкий богослов, лютеранин, герой сопротивления нацизму Дитрих Бонхёффер говорит: «Бои выигрываются не с оружием, но с Богом (…) даже там, где путь ведёт к кресту».

Немецкая монахиня еврейского происхождения, выдающийся философ и мистик из Ордена Босых Кармелиток Эдит Штайн утверждает точно так же: «Люди, понимающие, что всё это есть Крест Христов, должны взять его на себя во имя других». В 1938 году, во время ужесточения преследований против евреев, во время захвата позиций со стороны расовой идеологии, иерархи некоторых Церквей просят своих пастырей принести присягу на верность Гитлеру. Лютеранин Бонхёффер занимает чёткую и недвусмысленную позицию: «Церковь хранит молчание, вместо того, чтобы кричать, потому что кровь невинных вопиет к небу». Он решает для себя «смотреть на великие события мировой истории снизу, с точки зрения отверженных, (…) угнетённых, глазами тех, над кем издевались, одним словом, глазами страдающих».

Конечно, непросто давать правильную и объективную оценку исторической эпохе, когда в ней живёшь; гораздо легче делать это по прошествии времени, оглядываясь назад, когда уже видны пагубные последствия определённых событий. Однако Евангелие призывает нас оставаться постоянно бодрствующими, чтобы распознавать знаки того, что происходит: «Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» (Лк, 12, 56).

Сестра Эдит Штайн также сразу осознала, что нацизм представляет собой опасность не только для еврейского народа, но и для немецкого: «Кто сможет превратить эту ужасную вину в благословение для обоих народов? Только тот, кто не допустит этим открытым ранам ненависти породить другую ненависть». 12 апреля 1933 года она написала Папе Пию XI с просьбой не молчать, и через несколько месяцев будет ратифицирован конкордат между Ватиканом и нацистским правительством. Вскоре после этого Папа опубликует энциклику Mit brennender Sorge («С глубокой тревогой»), в которой, хотя и не явно, выступит с осуждением нацизма.

Как известно, в отношении коммунистических режимов Церковь сразу же заняла чёткую позицию осуждения, активно способствуя их падению, особенно во время понтификата Папы Иоанна Павла II. С 1982 года О. Ежи Попелушко, совершал богослужения в Варшаве при большом стечении народа, прежде всего рабочих: Мессы о Польше. Священник становится свидетелем Церкви, стоящей на стороне «тех, кто лишён свободы, тех, чью совесть пытаются заглушить». В одной из множества своих проповедей он говорил: «Не продадим наш идеал за тарелку чечевичной похлёбки». Польский пастырь призывал соотечественников не терять надежды: «Изменения зависят от всех нас, от нашей заботы о невинных братьях, заключённых в тюрьму, от нашей ежедневной жизни в истине».

Сегодня мы также переживаем время глубоких потрясений. После окончания Второй мировой войны, возможно, в первый раз мы понимаем, что человечество возвращается назад. Всё выглядит так, как если бы ценности, приобретённые столь высокой ценой, стирались с лика земли яростными порывами ветра, который в то же время уничтожает также иллюзии, оставляя всех в тисках тревоги и страха перед будущим. Всеобщему взору открываются безмерные злоупотребления и вопиющая несправедливость. Сталкиваясь с непримиримыми противоречиями, с уничтожением целых народов, жестоко оскорблённых в своем достоинстве, не остается ничего другого, как сделать шаг назад от линии пропасти.

История не останавливается: она как река в наводнении. Если не убежать в безопасное место, её бурные воды могут унести далеко от берега. Необходимо отойти на некоторое расстояние, отступить от катастрофы, пока ещё есть время. Возможно, отказаться от чего-то и сделать всё, чтобы стороны вступили в переговоры. Власть и злоупотребления, считающиеся теперь «приобретёнными правами», вселяют тревогу и лишают покоя. Мы все призваны ответить как жители Ниневии, которые — услышав от пророка Ионы, что через сорок дней их город будет разрушен — все до одного, от малого до великого, включая царя, объявили пост и оделись во вретище. Запад привык к излишествам и чрезмерному комфорту, поэтому Папа Франциск постоянно призывает к новому образу жизни. Если бы население всего мира жило в подобной роскоши, для этого потребовалось бы несколько планет Земля. Отсутствует мера, велики злоупотребления. По словам Дитриха Бонхёффера, требуются «сопротивление и отречение»: решительность и твёрдость в ценностях, отречение от собственного эгоизма. Каждый верующий человек не может хотеть иного, как предаться Богу и Его воле. Безусловно, эта Господня воля заключается не в том, чтобы разрушать ради наказания, но чтобы сделать всё ради обращения человечества, дабы оно постаралось исправить серьёзные последствия несправедливости. Если нет диалога, компромисса и раскаяния, любое столкновение приводит к конфликту противостоящих эгоистических интересов, а слова становятся всё более зловещим и циничным расчётом. Мы все вовлечены в систему до тех пор, пока не поставим себя в состояние капитуляции эгоизма. Только сделав шаг назад, отступив, можно найти меру отношений между людьми, лишёнными масок.

Западное общество — это пленник слишком большого числа навязанных потребностей. Синдром сильных держав возникает тогда, когда эгоизм возносится до уровня идола, заставляя поверить в то, что они могут разрешить любые противоречия мира. Ощущение собственного всемогущества представляет собой самую большую опасность: оно питается чувствами крайней всеобщей беспомощности, когда все поддаются страху и, как правило, склонны возвышать тех, кто кричит ​​громче других, обещая разрешение всех зол. Именно тогда — в момент максимальной слепоты — начинает в полную силу господствовать ложь. Эта ложь соблазняет обездоленных, заставляя их поверить, что на земле родился великий лидер-спаситель, который, однако, является всего лишь самозванцем. Когда нависает опасность, «сопротивление и отдача» становятся единственными словами, которые в этой ситуации ещё имеют значение. Предание себя Богу, сопротивление соблазнам обмана, доверие свету Святого Духа, — именно это, по словам Дитриха Бонхёффера, «спасает душу будущих поколений».

Итальянская писательница Антонелла Люмини

Источник: Радио Ватикана