Сибирская обитель Босоногих Кармелиток празднует день своей Небесной Покровительницы

Сибирская обитель Босоногих Кармелиток празднует день своей Небесной Покровительницы

Июль 16, 2018

Сегодня, 16 июня, Церковь чтит память Пресвятой Девы Марии Кармельской. Богоматерь Кармельская, или  с горы , или Скапулярная Богоматерь— образ Пресвятой Девы Марии, покровительницы кармелитов, возникший после явления Богоматери 16 июля 1251 года святому Симону Стоку, генеральному приору ордена. Почитание образа тесно связано с традицией ношения скапулярия кармелитов. Литургический праздник отмечается во всей Римско-Католической Церкви в день явления.

И сегодня также особый праздник у общины в Новосибирске – женской обители Воскресения Христова Ордена Босоногих Кармелитов — день их Небесной Покровительницы.

К тому же монастырь Воскресения Христова () отмечает в этом году своё 20-летие. В 1998 году решением Владыки Иосифа Верта в Преображенской епархии была учреждена женская кармелитская община Воскресения Христова, а ее первой насельницей стала сестра Тереза Мария, OCD, приехавшая из США.

Но кто же такие «босые» кармелиты и кармелитки?

Орден кармелитов был основан в Палестине на горе Кармил у источника св. пророка Илии Бертольдом Калабрийским около 1156 г. Впрочем, по преданию первая монашеская община в этих краях восходит к служению великих пророков древнего Израиля Илии и Елисея. В ордене сочетались отшельническая и общежительная формы монашеской жизни. В 1209 г. община получила очень строгий устав, спустя 15 лет утвержденный Папой Гонорием III. Кармелиты должны были жить в отдельных кельях, совершенно исключить пищу животного происхождения, постоянно молиться или заниматься физическим трудом, некоторое время проводить в совершенном молчании. Вытесненные арабами-мусульманами из Палестины, кармелиты в 1238-1244 годах поселились на Кипре, Сицилии, Италии, Англии, Франции и Испании.

Первые женские общины, жившие под духовным руководством кармелитов при их монастырях, возникли в середине XV века в Италии (Болонья, Флоренция, Венеция) и Германии. В 1452 г. община в Кельне была официально признана Папой Николаем V в качестве женской ветви ордена кармелитов. В конце XV и в XVI веке общины кармелиток появились в очень многих городах Европы, особенно в Италии. Одной из наиболее известных кармелиток этого периода стала флорентийская монахиня Мария Магдалина де Пацци, причисленная к лику святых в 1669 г.

Со временем в ряде кармелитских монастырей произошел переход к облегченной форме монашеской жизни, не соответствующей аскетическому духу их устава. Реформу монашеской жизни Кармила, заключавшуюся в строгом соблюдении первоначального устава, возглавила св. Тереза Авильская. , принявшие ее реформу и составили Орден босоногих (или босых) кармелитов (Ordo Carmelitarum Discalceatarum, OCD), официально утвержденный в 1593 г., уже после смерти св. Терезы. Первоначально распространившись в Европе (в XVII веке женские кармелитские появились и на территории современных Украины и Литвы), сестры-кармелитки в XVII веке пришли в Латинскую Америку, в конце XVIII века – в США (1790 г.), в XIX веке – во Вьетнам, Австралию и Тунис.

Большинство монастырей босых кармелитов и кармелиток в Европе подверглись разорению и ликвидации в конце XVIII – начале XIX века в связи с секуляристской политикой австрийских властей (т.н. «иосифизм»), Французской революцией и Наполеоновскими войнами. Однако преследуемые в одних странах, босые кармелиты успешно возрождались на территории других, так что к концу XIX века в Европе существовало около 120 обителей босых кармелиток.

Самое настоящее возрождение Орден пережил уже в XX веке. Ему способствовало широкое распространение и изучение трудов великих испанских мистиков-реформаторов XVI столетия святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также духовное влияние святой Терезы Младенца Иисуса (Тереза из Лизьё или Тереза Малая) и других монахинь, явивших миру пример глубокого христианского благочестия. Всего к лику святых было причислено 6 монахинь Ордена, а 28 – к лику блаженных. При этом святые Тереза Авильская и Тереза из Лизье были провозглашены Учителями Церкви, а святая Эдит Штайн, погибшая в 1942 г. в Освенциме, – одной из небесных покровительниц Европы.

В течение XX века весьма расширилась и география Ордена: были основаны новые монастыри в Камбодже, на Филиппинах, в Таиланде, Индии, Китае, Новой Зеландии, на Мадагаскаре и в других странах.

***

В 90-х годах пришла очередь стран бывшего Советского Союза.

Общины босых кармелиток были основаны в Караганде (Казахстан), Киеве и Харькове (Украина), в Москве (действовала до 1996 г.), в Усолье-Сибирском Иркутской области — мужской кармелитский монастырь, а в 2002 г. — женский.

В Новосибирске Кармил Воскресения Христова (монастырь Босоногих Кармелиток) официально появился в 1998 г.

О его истории рассказывает Владыка :

«Я помню, как во время моего первого визита в Рим в качестве епископа нам рассказали о том, что Папа Иоанн Павел II, едва приступив к служению понтифика, очень скоро по приезде в Ватикан пригласил к себе сестер-кармелиток и построил для них обитель. Эти сестры постоянно молились в намерениях Святого Отца, сопровождали его своей молитвой во всех пастырских трудах. Поэтому, когда я в начале 90-х годов познакомился по почтовой переписке с матушкой Терезой Марией и она предложила основать кармелитский монастырь в Сибири, для меня не стояло вопроса “быть или не быть?”. Конечно, такой монастырь крайне нужен, особенно в стране, где 70 лет господствовал атеизм и вера изгонялась из жизни человека. С тех пор минуло немало времени, и теперь мы можем утверждать, что первый период становления Сибирского Кармила завершен. Наконец-то у него появилось свое собственное монастырское здание, и все мы очень радуемся этому событию».

Что самое главное в служении кармелиток?

Конечно же, это молитва, неустанная молитва за свою епархию, за ее клир и народ, ее правящего епископа, за Папу и всю Вселенскую Церковь.

Молитва сестер-монахинь вдохновлена любовью, согласно завету их наставницы, святой Терезы Младенца Иисуса, желавшей «быть любовью в сердце Божием».

«Обитель существует не ради себя самой, а ради прославления Господа и ради народа Божия. Мы здесь ради того, чтобы непрестанно молиться за вас. Для всех вас всегда найдется место в нашем сердце, как и в наших молитвах, и в нашем прославлении», — говорит с. Тереза Мария, OCD, настоятельница Новосибирской кармелитской общины.

Первые годы община не имела своего здания и вынуждена была ютиться в городской квартире в обычном многоэтажном доме. Между тем, устав монастыря предусматривает строгий затвор, а значит, и место его размещения должно быть уединенным, подальше от шумных городских улиц и повседневной суеты. Такое здание строилось в пригороде Новосибирска целых пять лет (сказывался недостаток средств), и в 2009 году строительство и отделка были почти закончены. Обряд освящения здания Владыкой Иосифом Вертом в том же году подвел черту под этим периодом жизни орденской общины.

Он включал в себя окропление часовни, всех жилых и служебных помещений святой водой, а также освящение алтаря часовни. В престол были вмурованы частицы святых мощей – святого преподобного Мартирия, о котором мы уже упоминали, а также двух святых из числа кармелитов: великого реформатора ордена Терезы Иисуса (Авильской) и иеромонаха Рафаила св. Иосифа (Калиновского), чье священническое и монашеское призвание вызрело во время десятилетней ссылки в Сибири. Затем епископ Иосиф совершил помазание алтаря святым миром и был зачитан декрет правящего епископа об установлении монастырского затвора.

Одежда кармелитов – коричневая ряса, на которую одевается белый плащ.

Особенное значение имеет Скапулярий — освященный элемент одеждыкоторый носится на груди и спине. Скапулярий является знаком посвящения всего монашествующего чина Богородице. Его еще называют одеждой Марии.

Миряне, которые носят кармелитский Скапулярий, объединяются в братства, которые духовно связаны с орденом кармелитов.

Члены ордена, а их сегодня более 4 тысяч в семидесяти странах мира,  в наше время занимаются миссионерской и духовно-просветительской деятельностьюимеют учебные заведения и периодические издания. Кармелиты и сегодня верны двум принципам духовной жизнимолитве и апостольской деятельности.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна