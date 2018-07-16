Сибирская обитель Босоногих Кармелиток празднует день своей Небесной Покровительницы

Сегодня, 16 июня, Церковь чтит память Пресвятой Девы Марии Кармельской. Богоматерь Кармельская, или Пресвятая Дева Мария с горы Кармил, или Скапулярная Богоматерь— образ Пресвятой Девы Марии, покровительницы кармелитов, возникший после явления Богоматери 16 июля 1251 года святому Симону Стоку, генеральному приору ордена. Почитание образа тесно связано с традицией ношения скапулярия кармелитов. Литургический праздник отмечается во всей Римско-Католической Церкви в день явления.

И сегодня также особый праздник у общины в Новосибирске – женской обители Воскресения Христова Ордена Босоногих Кармелитов — день их Небесной Покровительницы.

К тому же монастырь Воскресения Христова (Сибирский Кармил) отмечает в этом году своё 20-летие. В 1998 году решением Владыки Иосифа Верта в Преображенской епархии была учреждена женская кармелитская община Воскресения Христова, а ее первой насельницей стала сестра Тереза Мария, OCD, приехавшая из США.

Но кто же такие «босые» кармелиты и кармелитки?

Орден кармелитов был основан в Палестине на горе Кармил у источника св. пророка Илии Бертольдом Калабрийским около 1156 г. Впрочем, по преданию первая монашеская община в этих краях восходит к служению великих пророков древнего Израиля Илии и Елисея. В ордене сочетались отшельническая и общежительная формы монашеской жизни. В 1209 г. община получила очень строгий устав, спустя 15 лет утвержденный Папой Гонорием III. Кармелиты должны были жить в отдельных кельях, совершенно исключить пищу животного происхождения, постоянно молиться или заниматься физическим трудом, некоторое время проводить в совершенном молчании. Вытесненные арабами-мусульманами из Палестины, кармелиты в 1238-1244 годах поселились на Кипре, Сицилии, Италии, Англии, Франции и Испании.

Первые женские общины, жившие под духовным руководством кармелитов при их монастырях, возникли в середине XV века в Италии (Болонья, Флоренция, Венеция) и Германии. В 1452 г. община в Кельне была официально признана Папой Николаем V в качестве женской ветви ордена кармелитов. В конце XV и в XVI веке общины кармелиток появились в очень многих городах Европы, особенно в Италии. Одной из наиболее известных кармелиток этого периода стала флорентийская монахиня Мария Магдалина де Пацци, причисленная к лику святых в 1669 г.

Со временем в ряде кармелитских монастырей произошел переход к облегченной форме монашеской жизни, не соответствующей аскетическому духу их устава. Реформу монашеской жизни Кармила, заключавшуюся в строгом соблюдении первоначального устава, возглавила св. Тереза Авильская. Монастыри, принявшие ее реформу и составили Орден босоногих (или босых) кармелитов (Ordo Carmelitarum Discalceatarum, OCD), официально утвержденный в 1593 г., уже после смерти св. Терезы. Первоначально распространившись в Европе (в XVII веке женские кармелитские монастыри появились и на территории современных Украины и Литвы), сестры-кармелитки в XVII веке пришли в Латинскую Америку, в конце XVIII века – в США (1790 г.), в XIX веке – во Вьетнам, Австралию и Тунис.

Большинство монастырей босых кармелитов и кармелиток в Европе подверглись разорению и ликвидации в конце XVIII – начале XIX века в связи с секуляристской политикой австрийских властей (т.н. «иосифизм»), Французской революцией и Наполеоновскими войнами. Однако преследуемые в одних странах, босые кармелиты успешно возрождались на территории других, так что к концу XIX века в Европе существовало около 120 обителей босых кармелиток.

Самое настоящее возрождение Орден пережил уже в XX веке. Ему способствовало широкое распространение и изучение трудов великих испанских мистиков-реформаторов XVI столетия святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также духовное влияние святой Терезы Младенца Иисуса (Тереза из Лизьё или Тереза Малая) и других монахинь, явивших миру пример глубокого христианского благочестия. Всего к лику святых было причислено 6 монахинь Ордена, а 28 – к лику блаженных. При этом святые Тереза Авильская и Тереза из Лизье были провозглашены Учителями Церкви, а святая Эдит Штайн, погибшая в 1942 г. в Освенциме, – одной из небесных покровительниц Европы.

В течение XX века весьма расширилась и география Ордена: были основаны новые монастыри в Камбодже, на Филиппинах, в Таиланде, Индии, Китае, Новой Зеландии, на Мадагаскаре и в других странах.

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В 90-х годах пришла очередь стран бывшего Советского Союза.

Общины босых кармелиток были основаны в Караганде (Казахстан), Киеве и Харькове (Украина), в Москве (действовала до 1996 г.), в Усолье-Сибирском Иркутской области — мужской кармелитский монастырь, а в 2002 г. — женский.

В Новосибирске Кармил Воскресения Христова (монастырь Босоногих Кармелиток) официально появился в 1998 г.

О его истории рассказывает Владыка Иосиф Верт:

«Я помню, как во время моего первого визита в Рим в качестве епископа нам рассказали о том, что Папа Иоанн Павел II, едва приступив к служению понтифика, очень скоро по приезде в Ватикан пригласил к себе сестер-кармелиток и построил для них обитель. Эти сестры постоянно молились в намерениях Святого Отца, сопровождали его своей молитвой во всех пастырских трудах. Поэтому, когда я в начале 90-х годов познакомился по почтовой переписке с матушкой Терезой Марией и она предложила основать кармелитский монастырь в Сибири, для меня не стояло вопроса “быть или не быть?”. Конечно, такой монастырь крайне нужен, особенно в стране, где 70 лет господствовал атеизм и вера изгонялась из жизни человека. С тех пор минуло немало времени, и теперь мы можем утверждать, что первый период становления Сибирского Кармила завершен. Наконец-то у него появилось свое собственное монастырское здание, и все мы очень радуемся этому событию».

Что самое главное в служении кармелиток?

Конечно же, это молитва, неустанная молитва за свою епархию, за ее клир и народ, ее правящего епископа, за Папу и всю Вселенскую Церковь.

Молитва сестер-монахинь вдохновлена любовью, согласно завету их наставницы, святой Терезы Младенца Иисуса, желавшей «быть любовью в сердце Божием».

«Обитель существует не ради себя самой, а ради прославления Господа и ради народа Божия. Мы здесь ради того, чтобы непрестанно молиться за вас. Для всех вас всегда найдется место в нашем сердце, как и в наших молитвах, и в нашем прославлении», — говорит с. Тереза Мария, OCD, настоятельница Новосибирской кармелитской общины.

Первые годы община не имела своего здания и вынуждена была ютиться в городской квартире в обычном многоэтажном доме. Между тем, устав монастыря предусматривает строгий затвор, а значит, и место его размещения должно быть уединенным, подальше от шумных городских улиц и повседневной суеты. Такое здание строилось в пригороде Новосибирска целых пять лет (сказывался недостаток средств), и в 2009 году строительство и отделка были почти закончены. Обряд освящения здания Владыкой Иосифом Вертом в том же году подвел черту под этим периодом жизни орденской общины.

Он включал в себя окропление часовни, всех жилых и служебных помещений святой водой, а также освящение алтаря часовни. В престол были вмурованы частицы святых мощей – святого преподобного Мартирия, о котором мы уже упоминали, а также двух святых из числа кармелитов: великого реформатора ордена Терезы Иисуса (Авильской) и иеромонаха Рафаила св. Иосифа (Калиновского), чье священническое и монашеское призвание вызрело во время десятилетней ссылки в Сибири. Затем епископ Иосиф совершил помазание алтаря святым миром и был зачитан декрет правящего епископа об установлении монастырского затвора.

Одежда кармелитов – коричневая ряса, на которую одевается белый плащ.

Особенное значение имеет Скапулярий — освященный элемент одежды, который носится на груди и спине. Скапулярий является знаком посвящения всего монашествующего чина Богородице. Его еще называют одеждой Марии.

Миряне, которые носят кармелитский Скапулярий, объединяются в братства, которые духовно связаны с орденом кармелитов.

Члены ордена, а их сегодня более 4 тысяч в семидесяти странах мира, в наше время занимаются миссионерской и духовно-просветительской деятельностью, имеют учебные заведения и периодические издания. Кармелиты и сегодня верны двум принципам духовной жизни: молитве и апостольской деятельности.