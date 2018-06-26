Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять полеты в итальянский Бари

Авиакомпания S7 Airlines (штаб-квартира расположена в городе Оби Новосибирской области вблизи аэропорта Толмачёво) в воскресенье выполнила первый рейс из Москвы в столицу итальянского региона Апулия Бари.

«Открытие рейса для нас — что-то вроде стратегического шага для укрепления отношений между Бари и Москвой, которые в последнее время постоянно развивались благодаря усилиям многих учреждений», — сказал на пресс-конференции в понедельник мэр Бари Антонио Декаро.

По его словам, фигуру святого Николая, чьи мощи покоятся в Бари, можно рассматривать как мост между Западом и Востоком, между Европой и Россией. «Мы уверены, что рейс укрепит давние связи между нашими двумя народами, которые чувствуют себя близкими, несмотря на все санкции. Благодаря этому мосту будут развиваться коммерческие и экономические связи», — добавил А.Декаро.

Советник по промышленности, культуре и туризму Лоредана Капоне сообщила, что сейчас выполняется один рейс в неделю, но с августа будет уже два — в воскресенье и во вторник, а в дальнейшем возможны даже три рейса.

Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800NG, рассчитанных на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров — в экономическом.

Авиакомпания S7 открыла прямые рейсы из аэропорта «Домодедово» в Бари с 25 июня. Вылет из Москвы по воскресеньям в 10:45, прилет в аэропорт Бари в 13:35 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 14:30 и прибывает в «Домодедово» в 19:20.

Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800NG, рассчитанных на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров — в экономическом.

В свою очередь глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин заявил, что регион Апулия — один из самых любимых у россиян, так как очень многие стремятся прикоснуться к мощам святого Николая в Бари.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. Его мощи были привезены в город Бари на юге Италии в 1087 году. До этого они хранились в городе Мира (территория современной Турции), епископом которого святитель служил до своей кончины. Барийские купцы похитили и вывезли мощи святого, чтобы спасти их от набегов мусульман. В 2017 году мощи впервые покинули пределы Бари и были перевезены в Россию, где в течение двух месяцев были доступны паломникам в Москве и Петербурге.

Источник: Интерфакс