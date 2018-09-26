Шутка Папы Франциска вызвала резонанс в социальных сетях

Заметный резонанс в социальных сетях вызвала шутка Папы Франциска на борту самолета по пути в Литву, о которой сообщает агентство Associated Press.

Общаясь, как обычно, на борту самолета с журналистами, понтифик получил в подарок от польского фотокорреспондента Гжегожа Галонзки богато иллюстрированную книгу, посвященную Иоанну Павлу II, на обложке которой был изображен улыбающимся канонизированный Церковью Папа-поляк. В ответ Папа Франциск пошутил: «Он был святой, а я – дьявол», на что Галонзка тут же возразил со смехом: «Нет! Вы оба святые! Оба святые!»

По мнению автора корреспонденции в AP, нынешний Преемник Святого Петра хотел тем самым намекнуть, что у него имеются недоброжелатели, прежде всего, в среде консервативных католических кругов, в которых Папу Франциска часто пытаются сравнивать с его предшественниками, Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI.

Нарекания консерваторов вызывают, в частности, некоторые моменты Апостольского увещания Amoris laetitia, касающиеся ситуации разведенных католиков и, будто бы, допускающие либеральные толкования.

В последнее время стала более громкой и критика, раздающаяся на фоне сексуальных скандалов, в которые были вовлечены католические священнослужители.