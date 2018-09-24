Шиитский муфтий в Ливане предлагает создать совместный комитет с Маронитской Церковью

Шиитский муфтий в Ливане выступил с инициативой о создании совместного комитета с Маронитской Католической Церковью для решения земельных вопросов, подчеркнув ««мы категорически отвергаем любые посягательства на частную и церковную собственность», сообщает Fides.

Шейх Ахмад Кабалан (Ahmad Kabalan), шиитский муфтий джафаритского мазхаба (школы исламского права, которой следуют шииты-двунадесятники), выступая с этой инициативой от имени Высшего шиитского совета, надеется на положительный отклик от Маронитской католической церкви в Ливане – древней христианской церкви, одной из шести Восточных католических церквей, имеющих статус патриархата.

Комитет должен заниматься вопросами урегулирования земельных споров ради преодоления конфликтов – в частности, недавно разгоревшегося противостояния шиитских поселенцев и христиан в селе Ласса в районе Джебель из-за спора о принадлежности нескольких земельных участков. Как сообщает ливанская пресса, муфтий Кабалан «признал попытки самовольных захватов и отчуждений земельной собственности у Маронитской церкви со стороны некоторых жителей Лассы».

«Рассматривая поступающие с места событий противоречивые заявления, во многих случаях излагающие совершенно безответственную позицию, мы хотим со всей определенностью в тысячный раз заявить, что категорически отвергаем любые попытки посягательств на частную или общественную собственность вообще – и на церковную собственность в частности, – заявил муфтий Кабалан. – Мы живем в Ливане, и хорошо знаем всю опасность подобных действий». Предложив вариант создания совместного комитета с Маронитской церковью, муфтий надеется, что этот комитет сможет эффективно разрешать споры о земле и иной собственности исходя из действующих законов и существующего земельного кадастра. На основании этого кадастра уже заключаются все сделки с недвижимостью и успешно наказываются попытки незаконных захватов собственности.

На сегодня в Ливане конфликты по вопросам собственности на недвижимость и землю довольно обычны. Так, в августе 2016 года обострились трения по чувствительному вопросу собственности на землю после решения министерства финансов под руководством шиита Али Хассана Халила (Ali Hassan Khalil) об исполнении соответствующего декрета, подписанного еще в 2015 году. Декрет предусматривал экспроприацию в пользу государства земель совместного пользования в селении Акора, населенном преимущественно христианами-маронитами – одном из христианских населенных пунктов в районе Джебель.

Осенью 2013 года лидер движения «Ливанская земля – наша земля» Талал аль-Доуэхи (Talal al-Doueihy), потребовал положить конец «ненадлежащему использованию» земель христианами и передать эту землю мусульманам для строительства домов. Целью этого обращения были земли христианского селения Аль-Каа близ Баальбека, где крупные участки были в свое время куплены мусульманами-шиитами и суннитами под земледельческие цели. Но покупатели никаким земледелием на них не занимались, а перепрофилировали эти участки под постройку жилых комплексов с целью продажи жилья ливийским и сирийским беженцам, принадлежащим к тем же мусульманским общинам.

Источник: Седмица.ру