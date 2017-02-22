Шедевры Третьяковки представят в Ватикане в 2018 году

Произведения русской живописи, в том числе и духовной, из Третьяковской галереи будут представлены в 2018 году в Ватикане, выставка пройдет в рамках духовно-культурного сотрудничества между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В 2018 году в Ватикане будет представлена выставка произведений русской живописи, иконописи из Третьяковской галереи», — сказал Патриарх на встрече с членами Католической Церкви Италии.

Патриарх надеется, что выставка в Ватикане поможет многим «понять и почувствовать духовную традицию России». Он также назвал выставку шедевров Пинакотеки Ватикана в Третьяковке огромным вкладом в культурные и духовные связи РФ и Италии, которая позволила многим людям, в том числе и православным, понять религиозную традицию.

Эти проекты, по его словам, проводятся в рамках культурного сотрудничества между Русской Православной и Римско-Католической Церквами и имеют прямое отношение к их двусторонним связям. Развитию этому послужила, в том числе, встреча Патриарха с Папой Римским Франциском 12 февраля в Гаване.

«Эта встреча, конечно, открыла в новую страницу в отношениях между нашими церквами и дала импульс развитию конкретных проектов», — отметил Патриарх Кирилл.

Источник: РИА Новости