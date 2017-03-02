Шедевры Пинакотеки Ватикана в Третьяковке увидели более 163 тысяч человек

Выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», которая проходила в Третьяковской галерее с 25 ноября по 1 марта, посетили более 163 тысяч человек, сообщила пресс-служба музея.

«Это эксклюзивная выставка с уникальными шедеврами. Главной нашей задачей было ограничить вход из-за соображений безопасности, соблюдения температурного режима», — рассказали в пресс-службе.

Вход на выставку был организован по сеансам, чтобы в залах присутствовала не более 100 человек.

На выставке «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» в Лаврушинском переулке было представлено 42 живописных произведения XII-XVIII веков. Среди них — работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Пьетро Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Николы Пуссена. Самая ранняя работа — образ «Христос Благословляющий» XII века, который ранее никогда не экспонировался на временных выставках и не покидал пределы Ватикана.

Источник: РИА Новости