Сейм Латвии сделал выходным день визита Папы Римского

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял закон об объявлении выходным в этом году 24 сентября — дня предстоящего визита Папы Римского Франциска в республику, сообщили РИА Новости в президиуме парламента.

«Сейм принял поправки в законодательстве в срочном порядке. День визита папы Римского 24 сентября будет объявлен выходным», — сказали в парламенте. Законопроект поддержали 68 депутатов, «против» проголосовали пять, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали.