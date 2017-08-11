Северная Корея освободила осужденного пожизненно пастора из Канады

Власти КНДР освободили канадского пастора южнокорейского происхождения Лим Хён Су, которого держали в плену с 2015 года. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что решение было принято «с точки зрения гуманизма» из-за болезни священнослужителя. Пастор был освобожден по решению Верховного суда.

Как сообщает «Ренхап», днем ранее в КНДР прибыл советник премьер-министра Канады по национальной безопасности Даниэль Джин. По данным южнокорейского агентства, освобождение пастора могло произойти по итогам этой встречи.

Лим Хён Су арестовали в 2015 году, когда он прибыл в КНДР через Китай с гуманитарной миссией. В декабре 2015 года пастора приговорили к пожизненному заключению по обвинению в подготовке свержения северокорейского режима.