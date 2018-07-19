Сергий Радонежский помог сформировать лучшие стороны русской души, считает патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти преподобного Сергия Радонежского заявил об особом вкладе этого святого в формирование лучших черт русского характера, на которые обратили внимание в том числе гости только что прошедшего чемпионата мира, сообщает Интерфакс.

«Как приятно было слышать от многочисленных гостей, посетивших Русь нашу, столицу и другие города, во время чемпионата мира по футболу, они подметили это и почти все говорили об этих качествах русских людей: какие они добрые, какие простые, какие гостеприимные, какие открытые для других! Лучшее, что есть в нашем народе, это оттуда, от преподобного Сергия!» — сказал патриарх в среду, обращаясь к многочисленным паломникам на площади Троице-Сергиевой лавры.

По его словам, Сергий Радонежский стал нравственным эталоном, идеалом жизни народа, несмотря на то, что «никаких конференций в память о преподобном Сергии не проходило, печатного слова тогда не было, средств массовой информации не существовало, а образ и духовный пример преподобного распространился по всей Руси великой, притягивая к себе внимательный взор наших предков».

Именно преподобный Сергий, считает патриарх, наравне со многими другими святыми Русской земли, «сформировал через благодатное действие всей Церкви на умы и сердца людей то, что мы можем назвать особенностью нашей души».