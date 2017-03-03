«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей»

В Католической Церкви начался Великий Пост – время молитвы и покаяния, благотворительности и милосердия, время сосредоточенности и воздержания, испытания и смирения, время добрых дел и надежды.

Великий Пост – это одно из главных испытаний года для христиан. Он посвящён сорокадневному посту Христа в пустыне, когда Иисус искушался Дьяволом.

Великий Пост – это время внутреннего делания, а его пространство – это глубина души. В евангельском чтении Пепельной среды «Бог, Который в тайне» и прозревает тайное наполнение наших сердец, призывает нас к преобразованию тайников нашей души, чтобы стать угодными Ему. Но что для нас наше «тайное»? Проникновение в свое «тайное», едва постижимое, в котором так часто скрывается грех или его инспирации – это и есть покаяние. Это «тайное» необходимо вывести на свет и представить «Видящему тайное» для его исправления и исцеления. Именно в этом заключается главный смысл Великого Поста.

Предлагаем нашим читателям фоторепортаж о богослужениях начала Великого Поста в приходах Преображенской епархии:

Источники: ТВ Кана, приходские сайты Новосибирска, Томска, Сургута, Тобольска