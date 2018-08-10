Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

Аргентинский сенат проголосовал против законопроекта, который предусматривает легализацию абортов при сроке беременности до 14 недель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Би-Би-Си.

Против законопроекта выступили 38 сенаторов, в поддержку — 31.

Отмечается, что теперь представить на повторное рассмотрение этот законопроект можно будет только в следующем году.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или если беременность угрожает здоровью матери.

У здания сената во время дебатов, которые продолжались более 15 часов, собрались как сторонники, так и противники законопроекта. В общей сложности в манифестациях приняли участие сотни тысяч человек, большинство их которых — женщины.

Противники инициативы приветствовали результаты голосования, заявив, что «голосование показало, что Аргентина остается страной, которая ценит семейные ценности».

Между тем те, кто выступал в поддержку этого законопроекта, восприняли эту новость с огорчением, многие женщины плакали. Однако, по словам 23-летней Наталии Кароль, они все равно продолжают верить, что вскоре аборты все же будут легализованы в Аргентине.

«Я настроена оптимистично. Сегодня законопроект не одобрили, но он будет одобрен завтра или послезавтра. Это дело не закончено», — сказала Н.Кароль.

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