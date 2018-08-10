Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

Август 10, 2018

Аргентинский сенат проголосовал против законопроекта, который предусматривает легализацию абортов при сроке беременности до 14 недель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Би-Би-Си.

Против законопроекта выступили 38 сенаторов, в поддержку — 31.

Отмечается, что теперь представить на повторное рассмотрение этот можно будет только в следующем году.

В настоящее время в Аргентине разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или если беременность угрожает здоровью матери.

У здания сената во время дебатов, которые продолжались более 15 часов, собрались как сторонники, так и противники законопроекта. В общей сложности в манифестациях приняли участие сотни тысяч человек, большинство их которых — женщины.

Противники инициативы приветствовали результаты голосования, заявив, что «голосование показало, что остается страной, которая ценит семейные ценности».

Между тем те, кто выступал в поддержку этого законопроекта, восприняли эту новость с огорчением, многие женщины плакали. Однако, по словам 23-летней Наталии Кароль, они все равно продолжают верить, что вскоре аборты все же будут легализованы в Аргентине.

«Я настроена оптимистично. Сегодня законопроект не одобрили, но он будет одобрен завтра или послезавтра. Это дело не закончено», — сказала Н.Кароль.

 

На фото — митинг в Буэнос-Айресе в защиту жизни

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