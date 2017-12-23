Секретариат по коммуникации Святейшего Престола и Общество Святого Франциска Сальского подписали договор о сотрудничестве

Секретариат по коммуникации Святейшего Престола (SPC) и Общество Святого Франциска Сальского (салезианцы) подписали договор о сотрудничестве в сфере информационной системы Ватикана в свете реформы, осуществляемой по инициативе Папы Франциска.

Ранее аналогичный договор был заключен с Обществом Иисусовым, которое присутствует в системе социальных коммуникаций Св. Престола в качестве миссионерской общины. Отныне и салезианцы предоставят в распоряжение Секретариата по коммуникации свою харизму в рамках различных служений Секретариата. Договор заключен на три года и затем подлежит продлению. Его подписали генеральный настоятель Общества Св. Франциска Сальского священник Анхель Фернандес Артиме и префект Секретариата по коммуникации монсеньор Дарио Эдоардо Вигано.