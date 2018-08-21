Сегодня в Дублине открывается IX Всемирная встреча семей

21 августа 2018 года в Дублине стартует IX Всемирная встреча семей. Для проведения форума, в котором примет участие Понтифик всё готово, заявили накануне в Ватиканской дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.

Главной темой размышлений участников будет апостольское увещание Папы Франциска «Amoris laetitia».

«Более 35 тыс. человек примут участие в Конгрессе и более 500 тыс. будут присутствовать на заключительной св. Мессе с Папой Франциском. Это будет действительно уникальный момент (…) и уникальное событие в истории Церкви», — убежден о. Александр Ави Мелло, секретарь вышеупомянутой Дикастерии.

Священник признался, что организаторы хотят, чтобы встреча стала стимулом для пастырского сопровождения семей. И в этом может помочь глубокое размышление над «Amoris laetitia», — на форуме пройдет более 60-ти семинаров, посвященных этому документу.

Отец Мелло назвал документ «большой хартией» семьи. Он убежден, что и Святейший Отец даст важный импульс для духовного окормления семей в мире.

По материалам Vatican News