Сборная Ватикана по крикету отправилась в тур по Англии

Ещё одно сообщение из мира спорта — от Ольги Сакун (Vatican News). Ватиканский клуб сыграет в крикет с межрелигиозной командой.

Сборная Ватикана по крикету отправилась в четвертый тур по Англии, который будет проходить с 3 по 15 июля. Основная цель тура под названием «Свет веры» – продвижение межрелигиозного диалога посредством спорта.

«Крикет-клуб Святого Петра» был основан в 2013 году под эгидой Папского совета по культуре; он включает молодых семинаристов, обучающихся в Риме. Цель этого начинания – укрепление экуменических и межрелигиозных отношений посредством общей любви к крикету.

Тур «Свет веры» начнется с севера Англии, где состоится первый матч с престижным колледжем Стонихерст, основанным иезуитами в конце XVI столетия. 6 июля игроки прибудут в Лондон, где объединятся с командой архиепископа Кентерберийского и сыграют на знаменитом стадионе «Lord’s Cricket Ground» с межрелигиозной сборной, включающей мусульман, сикхов, индуистов, буддистов и евреев.

8 июля сборная Ватикана сыграет с командой заключенных, предварив матч Святой Мессой.

Помимо крикета, в программе тура – посещение мечети, синагоги, индуистского и сикхского храмов.