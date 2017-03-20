Сбор пожертвований для Святой Земли: помочь христианам остаться

14 апреля, в Страстную пятницу, во всех католических церквях мира состоится сбор пожертвований на нужды Святой Земли. По этому случаю префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри направил пастырям всего мира послание, в котором выражает глубокую благодарность Папы Франциска за это начинание.

Маленькая ближневосточная христианская община особо нуждается в поддержке и близости всей Церкви, отмечает кардинал Сандри, призывая христиан к щедрости в сборе пожертвований и постоянной молитве о местных верующих: это «связь братства, объединяющего Вселенскую Церковь с Матерью-Церковью Иерусалима».

С другой стороны, отмечает иерарх, в наши дни исповедовать христианство на Ближнем Востоке нелегко, особенно в Ираке, Сирии, Египте. В этом регионе люди живут «экуменизмом крови», что неоднократно подчёркивал Папа Франциск; они должны ежедневно бороться с соблазном покинуть свои земли или даже отказаться от своей веры. Поддерживать надежду в таких обстоятельствах непросто, но очень важно.

Кардинал напоминает о наставлении Святейшего Отца: имеет значение не только присутствие Церкви на Святой Земле, но и поддержка священных мест и святынь. Именно с этой целью сбор пожертвований проводится в Страстную пятницу.

Благодаря щедрости всей Церкви, отмечает иерарх, католические общины и церковные организации Святой Земли могут помогать, в свою очередь, местным нуждающимся жителям любой этнической и религиозной принадлежности. Замечательным примером тому является служение приходов и церковных образовательных и медицинских структурах Святой Земли, их особое внимание к учащимся, больным, бедным, к многочисленным беженцам, спасающимся от ужасов войны.

В послании звучит призыв содействовать паломничествам, которые являются важнейшим ресурсом для христианского населения Святой Земли: около трети местных христиан — особенно в Иерусалиме и Вифлееме — живут и работают благодаря присутствию паломников. Путешествие по святым местам, по стопам Христа — это не только возрождение веры и осмысление своих корней, но и средство новой евангелизации.

В эти дни подготовки к Пасхе кардинал Леонардо Сандри призывает верующих обновить призвание «быть ремесленниками мира», молиться и работать, дабы мир поселился в сердце каждого человека, особенно наших братьев и сестёр на Святой Земле и на Ближнем Востоке.

Источник: Радио Ватикана