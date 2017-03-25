СБ ООН принял резолюцию против расхищения культурных и религиозных ценностей в условиях конфликтов

Совет Безопасности ООН принял в пятницу первую в своей истории резолюцию, целиком посвященную проблеме уничтожения и расхищения исторических памятников и археологических объектов, а также контрабанды предметов, представляющих культурную или религиозную ценность, сообщает ТАСС.

Документ, подготовленный Италией и Францией в свете угрозы, которую представляет деятельность террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), поддержали все 15 стран — членов СБ, в том числе Россия.

В принятой резолюции Совбез осудил уничтожение памятников культуры, объектов религиозного поклонения и артефактов, а также «расхищение и контрабанду культурной собственности с мест археологических раскопок, из музеев, библиотек, архивов и других объектов в условиях вооруженных конфликтов, в частности террористическими группами». Члены СБ отметили, что боевики используют деньги от продажи артефактов на подготовку террористических нападений, а также предупредили, что лица и организации, которые вступают в сделки с ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) и другими группировками, внесенными в санкционные списки ООН, сами могут попасть в эти перечни.

В документе приводится ряд рекомендаций по предотвращению уничтожения культурного наследия государств в условиях вооруженных конфликтов. В частности, странам предлагается принять «превентивные меры» по сохранению памятников и ценностей, в том числе посредством создания с этой целью «безопасных зон». Помимо этого, государствам рекомендовано строго регулировать экспорт и импорт артефактов путем введения обязательной сертификации в соответствии с международными стандартами. Странам также предлагается создать специальные подразделения, которые будут специализироваться на борьбе с контрабандой ценностей.



Уничтожение памятников культуры — военное преступление

Преднамеренные нападения на объекты культурного наследия в принятой резолюции впервые квалифицируются в качестве военных преступлений, кроме того, документ включает положения, согласно которым миротворческим операциям ООН будет поручено оказывать содействие властям стран в обеспечении сохранности памятников и других объектов, представляющих историческую или религиозную ценность. До сих пор такими полномочиями были в порядке исключения наделены только миротворцы в Мали.

Члены СБ также «приняли к сведению» идею создания чрезвычайного фонда наследия ЮНЕСКО, а также международного фонда по защите находящегося под угрозой культурного наследия в условиях конфликтов, о чем было объявлено на конференции в Абу-Даби 3 декабря. В прошлом Совбез ООН уже уделял внимание проблеме уничтожения памятников, в том числе в резолюции 2199, принятой в 2015. Однако тот документ был нацелен в целом на борьбу с финансированием ИГ и других террористических организаций и также касался незаконных закупок нефти у боевиков.

Как пояснила ТАСС перед началом заседания СБ ООН министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одри Азулай, подготовленная Парижем и Римом новая резолюция, получившая номер 2347, распространяется не только на террористов, но и на всех участников боевых действий. «Эта резолюция содержит правила и руководство по защите культурного наследия, предназначенные для всех сторон, участвующих в вооруженных конфликтах. В некоторых случаях их будет очень сложно применить на практике, но это правила, которым противоборствующим сторонам придется следовать», — подчеркнула она.

Министр также отметила, что в соответствии с резолюцией государства «еще до начала вооруженных конфликтов несут ответственность за защиту своего культурного наследия», в том числе путем создания для этого «безопасных зон». По ее словам, после урегулирования конфликтов странам необходимо заниматься восстановлением объектов, и в этом им поможет новый международный фонд, который уже насчитывает десятки миллионов долларов.



Насущная задача

На заседании СБ с докладами выступили заместитель генсека организации по политическим вопросам Джеффри Фелтман и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Как заявил Фелтман, защита культурного наследия является насущной задачей для международного сообщества, и страны должны максимально эффективно использовать существующие правовые инструменты, в том числе Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Замгенсека ООН также выступил за усиление взаимодействия между странами в правовой и судебной сферах. «Нам нужно больше сосредоточиться на проведении расследований, сотрудничестве между пограничными службами и обмене информацией, а также активнее привлекать к этой работе частный сектор и общественные организации, в том числе торговцев (антиквариатом) и туристические компании», — сказал он.

В свою очередь Ирина Бокова приветствовала принятие резолюции, отметив, что уничтожение культурного наследия народов является военным преступлением. По ее словам, подобные действия стали частью «глобальной стратегии по уничтожению культуры», которую пытаются реализовать террористы. Глава ЮНЕСКО процитировала немецкого поэта Генриха Гейне, написавшего: «там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». «История уже не раз доказала его правоту», — отметила Бокова.

Она перечислила памятники, которые пострадали в результате действий террористов на территории Ирака, Мали и Сирии, подробно остановившись на Пальмире. По ее словам, как только боевые действия в древнем городе прекратились, ЮНЕСКО направила туда своих экспертов, которые «провели подготовительные мероприятия для обеспечения сохранности» исторических памятников и «предотвращения их повреждений в дальнейшем».

Выступивший по видеосвязи из Вены исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов указал, что преступления террористов, уничтожающих и расхищающих культурное наследие Ирака и Сирии, не должны остаться безнаказанным. Он подчеркнул, что у международного сообщества уже есть конвенции, руководства к действию и другие правовые инструменты, необходимые для борьбы с контрабандой ценностей, и странам необходимо эффективно и ответственно применить их на практике.