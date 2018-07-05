Саудовская Аравия легализовала женщин-муфтиев

В 2014 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал официальное мусульманское духовенство страны улучшить имидж ислама в мире.

Как сообщает ReligionNews, за последние три месяца религиозные власти Египта предоставили женщинам больше возможностей участвовать в духовной сфере общественной жизни. Теперь женщинам позволено проповедовать в мечетях и давать религиозные уроки в школах, служить в правлении комитетов при мечетях, исполнять нашиды, в том числе вместе с мужчинами. По данным египетского Министерства вакуфов, около 70% мечетей располагают отдельными молитвенными зонами для женщин. Но проповеди женщин были официально разрешены государством.

Как информирует The Gazette, желание продвижения женщин в религиозной сфере исходит из доктрины ученых из исламского университета «Аль-Азхар» в Каире по усилению борьбы с псевдоисламским экстремизмом и терроризмом. Член Высшего совета Египта по исламским делам Абдул Гани Хинди пояснил: шаги по расширению прав женщин основаны на признанных в прошлом принципах ислама, а истинный ислам укрепляет статус женщин. Хинди отметил, что власти стараются узнать больше о взглядах женщин на работу мечетей.

В настоящее время в Египте общее число женщин-проповедниц достигло почти 300. Как сообщает панарабский сайт Al-Monitor, проповедницы в течение года изучали Коран, хадисы, суннитское право и посещали курсы проповедей при Министерстве вакуфов. Проповедницы начали свою деятельность в начале Рамадана — 15 мая с.г, некоторые из них получили назначения в крупные мечети в Каире. В ближайшие годы в Египте планируют подготовить еще около 2000 проповедниц. Их деятельность также предполагает выезды в отдаленные деревни и общение на тему ислама с сотрудницами госучреждений. Al-Monitor уточняет: проповедницам пока что рекомендовано учить женщин соблюдать саум – мусульманский пост и сосредоточиться в проповедях на этике, вере и гуманитарных науках. Власти также установили ряд тем, которые они должны избегать в обсуждении: например, религиозный экстремизм и сбор пожертвований.

Проповедница и мусульманская телеведущая Вафаа Абдель Салам утверждает: роль ее коллег заключается в том, чтобы познакомить женщин с умеренным исламом. Абдель Салам рада своему назначению – по ее словам, «свершившейся мечте». Она считает, что мусульманке комфортнее общаться с проповедницей, чем с имамом-мужчиной.

Египетская домохозяйка Хала Султан заявила изданию GulfNews, что ранее при посещении мечети она не могла задать имаму сугубо женские вопросы, так как смущалась. А теперь смущения Халы Султан как не бывало: проповедь в мечети читает такая же женщина, как она.

В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) пошли дальше Египта. Как сообщает Washington Post, член Высшего религиозного совета КСА Абдулла аль-Мутлак заявил, что женщины могут издавать фетвы, то есть быть муфтиями. «Женские» фетвы, по словам Мутлака, будут касаться прав и интересов мусульманок. По сведениям Gulf News, Мутлак считает, что назначение женщин-экспертов в совет шариатских богословов позволит им вместо мужчин заниматься такими вопросами, как менструация или послеродовая депрессия, так как они лучше осведомлены в подобных вопросах. Он пояснил, что в хорошо зарекомендовавших себя университетах имеются женщины-специалисты с хорошим знанием религии и те, у которых есть медицинский опыт.

Согласно Arab News, при голосовании в Меджлисе аш-Шура – консультативном органе при короле КСА в пользу разрешения женщинам издавать фетвы было отдано 107 голосов из 150. Была одобрена рекомендация Постоянному комитету КСА по научным исследованиям и фетвам открывать независимые секции для женщин. Решение Меджлиса аш-Шура приветствовали специалисты по исламскому праву и юриспруденции, а также большинство населения. Arab News приводит слова cпециалиста по шариату Аль-Биши, который говорит, что итог голосования совпал с ренессансом Саудовской Аравии в социальной и экономической сферах, культуре, науке и юриспруденции. Одобренная Меджлисом аш-Шура рекомендация открывает новые горизонты для решения проблемы безработицы среди женщин, гарантируя женщинам право на гибкую и безопасную рабочую среду.

В отличие от исламских общин Египта и КСА католикам ожидать расширения участия женщин в работе духовенства в ближайшие годы точно не придется. Как пишет Crux Now, Папа Римский Франциск на вопрос об ординации – рукоположении женщин в священники ответил: женщинам необходимо дать роль в деятельности церкви, но разрешить их ординацию догматически невозможно, так как Папа Иоанн Павел II ранее ясно высказался по этому вопросу, и сам Папа Франциск не будет дискутировать по этому поводу. Тем не менее понтифик отметил, что хотел бы видеть в римской курии больше женщин. В апреле с.г., сообщает Christian Post, в Конгрегации защиты доктрины веры появились три женщины-богослова. А в позапрошлом году Папа Франциск создал комиссию по изучению роли женщин в Церкви и древнего института диаконисс.

Автор: Ольга Позняк, магистр религиоведения

Источник: «Независимая газета»