Сан-Пеллегрино в Ватикане: вера паломников и кровь мучеников

Среди многочисленных церквей, часовен, ораториев, расположенных в музеях, дворцах и на улицах Ватикана, есть одна довольно незаметная часовня, носящая название Сан-Пеллегрино. Сегодня в ней совершаются богослужения для корпуса ватиканской жандармерии, однако на протяжении веков и до 1977 года она была Часовней швейцарской гвардии.

Внешний вид часовни и её внутреннее убранство скромны: фасад изящных позднеклассических форм, остатки древнейших фресок и современная мебель различного качества и происхождения внутри. Однако эта небольшая и незаметная часовня, о которой знают немногие, богата историей, и это прежде всего история паломничеств.

Часовня названа именем Перегрина — Peregrinus, римского священника конца III века, евангелизатора Галлии; она возвышалась в конце пути, который вел каявшихся паломников с севера в Рим, ad limina apostolorum, к гробнице святого апостола Петра. Их первая встреча с Вечным городом происходила именно здесь. Таким образом, на Виа дель Пеллегрино появилась церковь, посвященная святому Пеллегрину. Первоначально церковь, входившая в большой комплекс христианских культовых сооружений вокруг базилики Святого Петра, носила название «Церковь Св. Перегрина в Навмахии», поскольку была построена на месте водного стадиона Навмахия, где во времена Римской империи разыгрывались морские сражения. К часовне примыкали странноприимный дом для паломников и кладбище. Согласно легенде, император Карл Великий в честь своей коронации в Рождество 800 года преподнёс этой церкви в дар мощи самого́ святого Перегрина, — первого епископа Осера и принявшего мученическую смерть в IV веке. Папа Римский Лев III также преподнес церкви Св. Перегрина дар — серебряную лампаду.

Папа Лев IV передал церковь Св. Пеллегрина под юрисдикцию близлежащего монастыря Сан-Стефано-Маджоре. Впоследствии она продолжала служить паломникам, пока не перешла в собственность Ватиканского капитула, который в 1657 году сделал её официально — указом Папы Александра VII — часовней (ораторием) для солдат Папской Швейцарской гвардии. С этого времени храм служил не только молитвенным домом, но и местом захоронения гвардейцев, о чём свидетельствуют многочисленные надгробия в её крипте.

В этот период церковь Св. Перегрина считалась также официальной национальной церковью швейцарцев в Риме, и в ней похоронены несколько поколений представителей швейцарского рода Пфифферов фон Альтисхоффенов. После подписания Латеранских соглашений и образования суверенного государства Ватикан эта часовня также служила Папской жандармерии, чьи казармы располагались неподалёку. В 1977 году церковь Св. Перегрина была закреплена за корпусом жандармов, а за швейцарцами сохранили церковь Св. Мартина в соседнем квартале.

Попробуем представить средневековые паломничества (свидетельства о существовании часовни имеются ещё со времен Карла Великого), когда огромные толпы паломников ходили по городу. Они прибывали из Ломбардии и из Хорватии, из Англии и из Польши, они путешествовали по Виа Кассиа из Сиены в Больсену, в Ветралу, в Сутри. Наконец, после сотен, а зачастую и тысяч километров, перед ними открывался величественный Вечный город. С горы Монте-Марио («Mons Gaudi», Горы радости, как называли её паломники), усталые, но счастливые путники могли видеть конечную цель своего путешествия: с этой точки Рим лежал как на ладони, вместе с базиликой Святого Петра, ​​со спиралевидными колоннами, с Пирамидой Цестия, с Колизеем. Все чудеса Вечного города были перед ними, и это возмещало им долгие трудности, опасности, лишения, вознаграждая за пережитые неудобства путешествия.

Спустившись с Монте-Марио, ​​прежде чем пересечь Тибр и войти в собор Святого Петра, паломники входили в часовню, посвящённую их святому покровителю. Здесь они возносили благодарения Господу за успешный исход приключений; здесь — в приютах и лазаретах рядом с церквами — они находили радушный прием и комфорт: горячую пищу и постель, заботу о больных, советы по посещению базилик, Святой Лестницы, бесконечных потрясающих реликвий, которыми были полны римские храмы.

Стоя на коленях перед Христом-Вседержителем, изображённом на фреске в апсиде, христиане Италии и Европы понимали, что счастье — это конец путешествия, что путешествие — это метафора жизни, что Рай ожидает каждого верующего, живущего под небесами.

Часовня Сан-Пеллегрино напоминает и о других событиях. На протяжении веков она была местом культа для Швейцарской гвардии, — вооруженного корпуса, защищающего персону Папы Римского; Юлий II учредил гвардию, ставшую неотъемлемой частью Святейшего Престола в 1506 году.

Стены часовни сплошь покрыты фресками с именами и гербами капитанов Гвардии, которые, сменяя друг друга, несли службу на протяжении пяти столетий. Одно из имен производит особое впечатление – это капитан Гаспар Рост. Латинская надпись под его гербом гласит: Cecidit fortiter pugnans in illa infelici urbis direptione pridie non. madii anno 1527. В тексте упоминаются страшные дни мая 1527 года, разграбление Рима, во время которого с оружием в руках погиб капитан Рост вместе со своими людьми.

Четырнадцать тысяч ландскхнетов, в основном лютеране, во главе с Георгом Фрундесбергом нападают на Апостольские дворцы. Ландскхнетам противостояли всего 147 швейцарцев. Это была ожесточённая битва холодным оружием; пики против пик, мечи и кинжалы против мечей и кинжалов. В конце жестокой бойни все швейцарские гвардейцы Папы пали мёртвыми. Среди них был также капитан Гаспар Рост, который пожертвовал собой и своими солдатами, чтобы дать возможность Папе Клименту VII уйти и укрыться вместе со своим двором в неприступном замке Кастель Сант-Анджело. Поэтому сегодня мы с благодарностью вспоминаем, наряду с другими героями, офицера Швейцарской гвардии Гаспара Роста.

Антонио Паолуччи

Источник: Vatican News