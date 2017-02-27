Самая старшая монахиня Италии празднует свой день рождения

В понедельник самая старшая монахиня Италии — Кандида Беллотти — отмечает 110-летие. В свой день рождения женщина делится советами, как прожить такую долгую жизнь.

Сестра Кандида пережила две мировые войны, десять Пап Римских и 57 премьер-министров Италии. Она родилась в Вероне и стала монахиней в 1931 году, работая в качестве медсестры в больницах и домах престарелых по всей стране. В 2000 году в возрасте 93 лет, монахиня переехала в монастырь, где принимает активное участие в общественной жизни и славится своей жизнерадостностью.

Кандиду Беллотти уже поздравил Папа Франциск, которого она встретила впервые в 2014 году в свой 107-й день рождения в Риме.

В чем же секрет её долголетия?

“Принимайте вещи такими, какими они приходят” – сказала она журналистам, собравшимся в монастыре на церемонию разрезания торта.

“Любите, любите и продолжайте любить!” – с радостью добавила она и предложила конкретный совет молодому поколению: “Верьте в будущее и работайте столько, сколько нужно для того, чтобы осуществились ваши мечты”!

Монахиня объяснила, что ее собственные желания сформировались благодаря работе в монастыре: “На протяжение всей моей жизни я думала о том, что куда Господь меня направляет – там мне и необходимо быть”.

В Италии живет еще одна монахиня, которая почти на пять лет старше сестры Кандиды. Это сестра Мари-Жозефина Гаудетте, которая проживает в монастыре в Риме. Однако Сестра Мари-Жозефина родилась в США и переехала в Италию лишь в 1950-х годах, а значит, не является коренной итальянкой, поэтому пока Белотти остается самой старейшей итальянской монахиней, в то время как американка Гаудетте – старейшая монахиня, проживающая в Италии.

Источник: портал «Неаполь по-славянски»