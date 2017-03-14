Сальвадор: верующие совершили паломничество к месту убийства священника-иезуита

Несколько сотен сальвадорских католиков приняли участие в паломничестве к месту гибели священника-иезуита Рутилио Гранде, убитого ровно 40 лет назад – 12 марта 1977 года.

О. Гранде, близкий друг архиепископа-мученика Оскара Ромеро, был схвачен агентами национальной гвардии Сальвадора, когда он направлялся в поселок Эль-Пайсналь, чтобы совершить там мессу. Вместе с 48-летним священником каратели расправились с его спутниками – 72-летним Мануэлем Солорсано и 16-летним Нельсоном Лемусом.

Священник был убит, когда в Сальвадоре правил президент Артуро Армандо Молина. По официальным данным, в этот период правыми экстремистами было убито более 120 служителей Церкви, самым известным из которых является архиепископ Оскар Ромеро – его застрелили прямо во время мессы в 1980 году. Последними жертвами режима стали шесть иезуитов из Центральноамериканского университета, убитые бойцами батальона «Атлакатль» 16 ноября 1989 года.

Убийство о. Рутилио Гранде оказало огромное влияние на архиепископа Ромеро – потеряв друга, он окончательно убедился в преступности правящего режима.

К настоящему времени процесс беатификации убитого иезуита завершен на епархиальном уровне – все документы переданы в Рим.

Источник: Благовест-инфо