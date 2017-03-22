Салон красоты преобразил испанского бездомного (+ВИДЕО)

55-летний бездомный Хосе Антонио из испанской Пальмы стал героем газетных публикаций последних дней. Местный элитный парикмахерский салон подарил мужчине новый имидж.

Хосе Антонио живет на улицах Пальмы уже 25 лет. Его хорошо знают местные жители и сотрудники организаций из его района. Антонио зарабатывает тем, что помогает парковаться водителям и присматривает за их машинами.

Владелец одного из салонов красоты решил помочь мужчине и постричь его. Весь процесс преображения был снят на камеру, а чтобы удивить Хосе Антонио стилисты работали с закрытыми зеркалами.

Специалистам пришлось потрудиться над шевелюрой и бородой бездомного, ему покрасили волосы, чтобы скрыть седину, а также подобрали новую одежду.

Как отмечает Daily Mail, салон подарил мужчине новый имидж еще в 2015 году, однако широкую огласку эта история получила только сейчас. Хосе Антонио старается сохранять стильную внешность и признает, что эпизод двухлетней давности изменил не только его внешний вид, но и жизнь.

В последние дни он получил крупную помощь от одной компании. Есть надежда, что в ближайшее время Антонио перестанет жить на улице. «Все, что мне теперь действительно нужно – это хорошая работа», – говорит мужчина.

В январе 2017 года в британских СМИ широко освещалась история, как бездомный не дал замерзнуть молодой паре, которая опоздала на поезд. Парню с девушкой пришлось ночевать на станции, бездомный поделился с ними своими теплыми вещами. В благодарность за это мужчину пригласили в семью, дали возможность помыться, снабдили новой одеждой и помогли с трудоустройством.

Источник: Правмир