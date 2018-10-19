Саграда Фамилия выплатит Барселоне 36 млн. евро за 133 года строительства без разрешения

Мадрид. 19 октября. Совет, отвечающий за строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) и власти Барселоны достигли договоренности о выплате 36 млн. евро в пользу города, сообщает газета «Вангуардия».

Средства собор будет выплачивать в течение десяти лет. Их используют на покрытие расходов, которые несет город в связи с работой храма, отмечает газета «Паис».

Так, на улучшение работы общественного транспорта планируется направить 22 млн. евро, на обустройство общественных пространств — 3 млн. Строительство выхода из метро к храму потребует 7 млн. евро, а благоустройство прилегающих улиц — 4 млн.

Бюджет собора на 2018 год составляет 80 млн. евро, 50 млн. из которых идет на работы внутри храма.

Мэр Барселоны Ада Колау назвала четверг «историческим днем».

На протяжении 133 лет у храма не было разрешения на ведение строительных работ от городской управы Барселоны, и 36 млн. евро являются компенсацией от храма городу. В результате договоренности храм с 2019 года сможет запросить и оплачивать лицензию на строительство.

Переговоры о возможности получения разрешения на строительство между советом храма и администрацией Барселоны начались в ноябре 2016 года. Они стали необходимыми из-за того, что без контроля города строительство храма проходило с нарушениями.

Храм с 2005 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, он является самым посещаемым строением в Барселоне, ежегодно в нем бывают 4,5 млн. туристов.

Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор, за что храм называют самым знаменитым долгостроем. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Окончание всех работ планируется завершить к 2026 году, столетию смерти А.Гауди.

Источник: Интерфакс-Религия