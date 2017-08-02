С мемориала бывшего президента Индии убрали Библию и Коран

Дели. 2 августа. Индийские власти убрали бумажные версии Библии и Корана с мемориала бывшему президенту Абдулу Каламу после жалобы индуистской националистической партии, сообщает Интерфакс со ссылкой на индийскую газету Indian Express.

После установки памятного мемориала А.Каламу его родственники в знак протеста положили бумажные версии Библии и Корана рядом со священным для индусов текстом «Бхагавад-Гита», вырезанным из камня.

Однако вскоре индуистская националистическая партия направила жалобу в местную полицию.

«Я уважаю все эти книги. Но без разрешения размещать их на мемориале не следует. Необходимо что-то предпринять, чтобы этого снова не произошло», — приводит издание слова одного из представителей партии.

Экс-президент Индии А.Калам умер в 2015 году после сердечного приступа на 84-м году жизни. Он занимал должность президента страны с 2002 по 2007 год и сыграл ведущую роль в испытаниях ядерного оружия в Индии в 1998 году.