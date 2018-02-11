С днем рождения, епархия!

11 февраля (память явлений Богородицы в Лурде) в Католической Церкви отмечается Всемирный День молитв о больных.

Но всем католикам России он памятен и по другой причине: в этот день в 2002 году святой Папа Римский Иоанн Павел II преобразовал временные структуры Католической Церкви в России (Апостольские администратуры) в полноценные епархии.

Редакция «СКГ» присоединяет к хору поздравлений с 16-летием и свой скромный голос.

С днем рождения, Преображенская епархия!

На фото внизу изображен исторический момент — епископ Иосиф Верт 27 мая 2010 года закладывает в основание нового Епархиального центра в Новосибирске краеугольный камень, взятый с горы Фавор: