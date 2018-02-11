С днем рождения, епархия!
11 февраля (память явлений Богородицы в Лурде) в Католической Церкви отмечается Всемирный День молитв о больных.
Но всем католикам России он памятен и по другой причине: в этот день в 2002 году святой Папа Римский Иоанн Павел II преобразовал временные структуры Католической Церкви в России (Апостольские администратуры) в полноценные епархии.
Редакция «СКГ» присоединяет к хору поздравлений с 16-летием и свой скромный голос.
С днем рождения, Преображенская епархия!
На фото внизу изображен исторический момент — епископ Иосиф Верт 27 мая 2010 года закладывает в основание нового Епархиального центра в Новосибирске краеугольный камень, взятый с горы Фавор:
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