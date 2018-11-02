Русская община Константинопольского Патриархата во Флоренции перешла в РПЦЗ, Русская архиепископия в Западной Европе (Константинопольского Патриархата) ответила жесткими санкциями

Приход храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции перешел из юрисдикции Константинопольского Патриархата в Русскую Зарубежную Церковь, сообщает Благовест-инфо.

«После антиканонических решений, сделанных Патриархом Варфоломеем 11 октября, мы перестали его поминать. Этими решениями Патриарх Варфоломей сделал Православную Церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием гонимой», — заявил настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский, которого цитируют французские СМИ. Сообщается, что на общем собрании прихожан, где присутствовало более ста человек, была выражена единогласная поддержка решению о переходе в юрисдикцию РПЦЗ. Теперь в храме поминают за богослужением митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона — предстоятеля Русской Зарубежной Церкви.

Строительство храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции началось в 1899 года по инициативе эмигрантов русского происхождения. С 1927 года храм пребывал в юрисдикции Архиепископии Православных Церквей русской традиции в Западной Европе (т.н. «Русский Экзархат Константинополя»).

11 октября Синод Константинопольского Патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных Православных Церквей на Украине. Московский Патриархат эти решения не признал и в ответ на заседании Синода, которое прошло 15 октября в Минске, объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

В свою очередь Архиепископия Русских Православных Церквей в Западной Европе, центр которой находится в Париже, ответила жесткими санкциями на инициативу флорентийских священников. В заявлении, размещенном на официальном сайте Архиепископии, говорится:

«Извещаем клир и полноту Церкви о запрещении в служении протоиерея Георгия Блатинского и иерея Олега Цуркана. Запрещение вступает в силу с настоящего дня, 1-го ноября 2018 г. Вопреки всем канонам в воскресенье 28 октября 2018 за Литургией в церкви Рождества Христова и святителя Николая во Флоренции (Италия) ими не были помянуты ни епархиальный архиерей архиепископ Иоанн Хариупольский, Экзарх Православных Церквей русской традиции в Западной Европе, ни Святейший Патриарх Вселенский Варфоломей. Более того, они вовлекли общину в свое заблуждение. Учитывая тяжесть нарушения, им запрещается совершать богослужения, преподавать таинства и благословение верующим, а также носить священническое облачение и наперсный крест».