РПЦ запустила мессенджер для общения на духовные темы и пожертвований

Приложение «Правжизнь Телеграмм», созданное на платформе мессенджера Telegram и предназначенное для общения православных верующих, появилось в сети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Правжизнь Телеграмм» для священнослужителей будет полезен целым рядом возможностей. С его помощью они смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования», — говорится в сообщении.

Приложение также дает возможность подписаться на официальный канал того или иного православного храма или войти в общую какого либо группу храма. Прихожане смогут следить за церковной жизнью и общаться друг с другом. Мессенджер доступен на восьми языках.