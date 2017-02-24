РПЦ заинтересована в дискуссии о переименовании станции метро «Площадь Ильича» в «Андрея Рублева»

Предложение православной общественности переименовать станцию метро «Площадь Ильича» в Москве в станцию «Андрея Рублева» заслуживает благожелательного рассмотрения, заявил РИА Новости в среду заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Община храма Спаса Нерукотворного образа в Андрониковом монастыре направила мэру Москвы письмо с просьбой переименовать ближайшую к обители станцию столичной подземки «Площадь Ильича» в «Андрея Рублева». Открытая в 1979 году станция была названа по находящейся на поверхности площади Ильича (ныне — площадь Рогожская Застава).

«В топонимике Москвы имя этого великого святого и признанного в мире иконописца недостаточно увековечено. В городе Москва нет ничего в названиях улиц или скверов, что напоминало бы нам о памяти этого великого соотечественника. Думаю, что необходима заинтересованная общественная дискуссия о проблеме увековечения памяти Андрея Рублева, авторитет и значение трудов которого выходит далеко за пределы нашей страны», — считает представитель Русской православной церкви.

Ранее власти Москвы, несмотря на обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отказались переименовать названную в честь одного из инициаторов расстрела семьи Николая II станцию метро «Войковская». Первоиерарх тогда отметил, что нельзя сохранять в топонимике города имена преступников и террористов.

«Я думаю, что рано судить о возможных итогах рассмотрения данного предложения, но сама идея заслуживает того, чтобы мы обратили на это внимание. В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича» находится музей Андрея Рублева, где находятся сокровища православной иконописи мирового значения. Любое предложение, которое будет способствовать увековечению памяти великих соотечественников, память которых как в советское время, так и до последнего времени не всегда достаточно хорошо отражается в топонимике нашего города — это всегда хороший, правильный разговор», — заключил Кипшидзе.

Наиболее известный и почитаемый русский иконописец московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века, Андрей Рублев канонизирован Русской Православной Церковью в лике святых. Центральный музей древнерусской культуры и искусства находится на территории Спасо-Андроникова монастыря с 1985 года.

Источник: РИА Новости