РПЦ выходит из Международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православными Церквами, но будет поддерживать двусторонние отношения с Ватиканом

В пятницу 19 октября Папа Франциск принял на личной аудиенции председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), который накануне выступил на очередном пленарном заседании XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, проходящей в эти дни в Ватикане. Высокопреосвященный Иларион проинформировал Святейшего Отца о том, что Русская Православная Церковь приостанавливает свою работу в составе Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквами, что связано с ситуацией, сложившейся во взаимоотношениях Московского и Константинопольского Патриархатов. Митрополит Иларион изложил позицию своей Поместной Церкви по данному вопросу и передал Римскому Епископу текст постановления Священного Синода РПЦ о разрыве Евхаристического общения с Константинополем, принятого в Минске. Тем не менее, по словам московского иерарха, двусторонние отношения между Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью будут развиваться и в дальнейшем. В ходе аудиенции обговаривались также и иные актуальные для православно-католических отношений проблемы.

По материалам Vatican News