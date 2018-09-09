РПЦ разорвет отношения с Константинополем в случае автокефалии УПЦ
В Московском патриархате считают исчерпанными «средства церковной дипломатии» в отношениях с Константинопольской церковью, об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24», говоря об отношениях РПЦ с Константинопольским патриархатом.
«Константинопольская сторона поступила с нашей точки зрения подло и вероломно», — сказал он, комментируя назначение патриархом Варфоломеем двух своих экзархов на Украину без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием.
По словам митрополита Илариона, особенно удивительны данные шаги Константинополя с учетом прошедшей недавней встречи в Стамбуле 31 августа патриархов Кирилла и Варфоломея, которую глава ОВЦС охарактеризовал как «внешне вполне цивилизованную, вежливую и даже братскую беседу».
Митрополит Иларион отметил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.
«Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем», — сказал иерарх.
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
По материалам РИА Новости и Интерфакса
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