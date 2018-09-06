РПЦ предложила снести центр Сергиева Посада и построить «православный Ватикан» — СМИ

Появилась информация, что для реализации проекта «православного Ватикана» предложили расчистить центр Сергиева Посада. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В ноябре этого года будет представлена концепция реконструкции Сергиева Посада — города «Золотого кольца» со знаменитой Троице-Сергиевой Лаврой, включенной в список наследия «ЮНЕСКО».

Проект, по информации Би-би-си, намерена реализовать РПЦ. В результате масштабного строительства в центре города должны появиться «храм под открытым небом», комплекс церковных сооружений, молодежный центр, конгресс-центр и медиацентр. Чтобы освободить пространство для строительства, потребуется снести более восьми строений, отмечает источник.

«Сама идея зрела более 20 лет, с момента возвращения городу исторического названия», — рассказал изданию Михаил Мень, сын известного священника Александра Меня, бывший министр строительства, участвовавший в переговорах о проекте реконструкции города.

Как отмечает Би-би-си, глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин ранее заявлял о планах «очистить город от советского наследия». При этом Калинин утверждал, что подобный проект согласован с Владимиром Путиным и Патриархом Кириллом.