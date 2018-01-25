РПЦ предложила переименовать «коммунистические» острова Северной Земли

Русская Православная Церковь предлагает переименовать к столетию расстрела царской семьи в июле 1918 года «коммунистические» острова Северной Земли, которая была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Николая II, заявил епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, являющийся руководителем Патриаршего проекта «Русская Арктика» .

Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Бориса Вилькицкого и получил название Земля Императора Николая II, при этом один из островов назвали в честь Цесаревича Алексея. В советское время архипелаг был переименован, а его острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции.

«Мы должны следовать путем исторической и божественной правды… География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю. Что у нас мало героев-первопроходцев, людей, которыми мы гордимся?» — сказал епископ Иаков.

Как напомнил иерах, в 2006 году уже была попытка вернуть архипелагу имя Николая II, а острова переименовать в честь расстрелянных дочерей последнего русского царя. Однако, чтобы уйти от навязанного столкновения «белых» и «красных», теперь предлагается дать новые названия островам и увековечить деяния во благо Отечества, отметил епископ.

«Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Надо благоразумно подходить к этому вопросу. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги. Другое дело, что император Николай II решал, быть этой экспедиции или нет. Может быть, главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики», — добавил епископ Иаков.

Северная Земля расположена в центральной части Северного Ледовитого океана над полуостровом Таймыр. От континентальной части Красноярского края Северная Земля отделена проливом Вилькицкого.

Источник: РИА Новости