РПЦ передан католический храм в центре Лиссабона

Русской Православной Церкви передан католический храм в центре Лиссабона. Соглашение об аренде русской православной общиной Лиссабона католического храма было подписано епископом Корсунским Нестором и кардиналом Мануэлом Жозе Клементи, сообщает официальный сайт Московской патриархии.

18-21 января 2018 года епископ Корсунский Нестор совершил архипастырскую поездку по приходам в Португалии. В первый день поездки архиерей посетил здание католического архидиоцеза, где встретился с патриархом Лиссабона кардиналом Мануэлом Жозе Клементи.

Епископ Нестор рассказал католическому прелату об истории и современном положении приходов Русской Православной Церкви в Западной Европе.

Подписывая соглашение, епископ Нестор рассказал католическому прелату об истории и современном положении приходов РПЦ МП в Западной Европе.

Стороны обменялись мнениями относительно развития православно-католического сотрудничества в разных областях, а также вручили друг другу памятные подарки.

По итогам встречи, которая прошла в атмосфере взаимопонимания, было подписано соглашение о долгосрочной безвозмездной аренде православной общиной Лиссабона небольшого католического храма св. Доминика в центре португальской столицы.

В тот же день епископ Нестор в сослужении благочинного и клириков португальских приходов совершил в переданном храме чин великого освящения воды.